Bloss keine Panik – Dieser Text nimmt Ihnen die Angst vor der zweiten Impfung «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann hat die zweite Impfung überlebt und glaubt, dass auch Sie das schaffen können! Ein aufbauender Erfahrungsbericht. Martin Erdmann

Sehen furchterregend aus, sind aber gut für Sie: Spritzen. Foto: Keystone

Ich will Ihnen zunächst von meinem ersten Mal erzählen. Sie war älter als ich. Kaum hatten wir uns kennen gelernt, ging es bereits zur Sache. Es war nicht sehr intim. Ich wusste so gut wie nichts über sie. An ihren Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Eigentlich war sie mir nicht einmal sehr sympathisch. Ehrlich gesagt, war mir das aber ziemlich egal. Zu stark war mein Verlangen danach. Wir redeten kaum miteinander. Bevor wir loslegten, fragte sie mich, ob ich mich gut fühle und das auch wirklich wolle. Der Akt an sich war kurz und war nicht sonderlich spektakulär. Nur war ich etwas irritiert darüber, dass die Assistentin der Frau die ganze Zeit über im gleichen Raum war und uns beobachtete. Als wir fertig waren, hat sie mir sogar Traubenzucker angeboten.

Beim zweiten Impftermin war ich schon wesentlich routinierter. Dennoch war ich nervös. Schliesslich drohen nach dem zweiten Durchgang die berüchtigten Nachwirkungen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, habe ich auch noch Moderna erwischt – der sadistischste aller Impfstoffe. So sass ich am Montagmorgen im Impfzentrum auf dem Berner Expo-Gelände in der Ruhezone und bereitete mich auf das Schlimmste vor. Es fühlte sich an, wie in einem Jumbojet zu sitzen, der auf die Startbahn rollt für einen Langstreckenflug, auf dem mit Turbulenzen zu rechnen ist.

Ich überstand die 15 Ruheminuten, ohne auf ärztliche Unterstützung zurückgreifen zu müssen. Das Langstreckenflug-Feeling wich auf dem Nachhauseweg aber nicht von meiner Seite. In Flugzeugen pflege ich während der ganzen Reisezeit mit panischem Blick und schweissnassen Händen den Flugzeugmotor auf beunruhigende Unregelmässigkeiten abzuhören.

Mit der gleichen Anstrengung horchte ich auf dem Nachhauseweg in meinen Körper hinein, um Anzeichen auf ein baldiges Ableben frühzeitig erkennen zu können. Weil der innere Hypochonder Überstunden leistete, gab es da einiges zu hören. Ist das leichte Ziehen im linken Arm bereits auf Moderna zurückzuführen oder ist es bloss ein erstes Anzeichen auf einen Herzinfarkt? Habe ich plötzlich Kopfschmerzen oder sind das nur Restsymptome vom wochenendlichen Kater? Und ist es normal, dass ich plötzlich schwitze, oder ist es bloss, weil ich in manischem Laufschritt bei sommerlichen Temperaturen durch die Verwinkelungen des Breitenrainquartiers irre?

Zu Hause angekommen, stellte ich mit Überraschung fest, dass ich noch am Leben bin. Doch für wie lange noch? Wegen voraussichtlichen Hinscheidens sagte ich meinen Fussballfreunden vorsorglich schon einmal ab, das Spiel zwischen Schweiz und Frankreich mit ihnen zu schauen. Anstatt rührseliger Beileidsbekundungen zu meinem bevorstehenden Abgang erhielt ich darauf bloss zynische Bemerkungen zu meiner Wehleidigkeit.

Gepeinigt von meinen Mitmenschen, wartete ich also in meinem Zimmer auf das Ausscheiden aus dem Leben. Bald wurde mir aber etwas langweilig. Selbst als der späte Nachmittag längst angebrochen war, hatte ich nicht das Gefühl, meine letzten Atemzüge zu tun. Im Gegenteil: Ich fühlte mich relativ gut für jemanden, dessen Zeit längst gekommen sein müsste.

Es begann bei Einbruch der Dunkelheit. Ich lag im Bett, schaute Fussball und merkte plötzlich, dass mein Gehirn durch meine Körpertemperatur niedergegart wird. Zuerst dachte ich, das sei, weil meine Gehörgänge krampfhaft versuchten, sich vor Sascha Rufers Stimme zu verschliessen. Dann kam mir wieder in Sinn, dass Moderna in meinem Körper tobt. Von da an ging es bergab. Um Mitternacht schwitze ich mehr als Yann Sommer nach gehaltenem Elfmeter und mein Kopf dröhnte, als würden vor meinem Fenster pausenlos Autos hupen.

Am nächsten Morgen war alles wieder gut. Wenn Sie sich also vor Ihrem zweiten Impftermin fürchten sollten, kann ich Ihnen garantieren, das alles halb so schlimm ist. Und das sage ich als Moderna-Überlebender.

