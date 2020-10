Verstärkung für die SCL Tigers – Dieser Star kommt für ein Sackgeld nach Langnau Die Ottawa Senators vermelden den Transfer von Verteidiger Erik Brännström nach Langnau. Noch aber fehlt eine Unterschrift. Philipp Rindlisbacher

Erik Brännström hat schon Erfahrungen im schwedischen Nationalteam gesammelt. Foto: Keystone

Die Nachricht dringt am frühen Montagabend in die Schweiz. Pierre Dorion, General Manager der Ottawa Senators, vermeldet den Transfer von Verteidiger Erik Brännström nach Langnau. Der 21-Jährige soll sich im Emmental auf die kommende Meisterschaft in Nordamerika vorbereiten und bis zum Beginn des NHL-Trainingscamps bei den SCL Tigers bleiben. Dieses könnte im Dezember starten. Wobei in Übersee aufgrund der Coronakrise derzeit nur eines sicher ist: Nämlich das nichts sicher ist.