Oberländisches auf dem Brünig – Dieser Schwinger ist der neue Berner Trumpf Zwei Feste, drei Berner Sieger: Auf dem Brünig triumphieren Matthias Aeschbacher und Bernhard Kämpf. Remo Käser gewinnt als Gast in der Romandie. Philipp Rindlisbacher

Formstark: Matthias Aeschbacher drückt Kilian von Weissenfluh ins Sägemehl. Für den Emmentaler ist es der zweite Festsieg innert acht Tagen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Im Schwingerjahr 2021 ist: vieles anders. Zuschauer sind (noch) keine zugegen, in vielen Gabentempeln fehlen die Vierbeiner, Wettkämpfe werden kurzfristig abgesagt oder woanders als geplant ausgetragen. Das Oberländische wurde von Oey auf den Brünigpass verlegt. Und weil 165 statt wie am Bergfest üblich 120 Schwinger teilnahmen, herrschte in der Naturarena Platzmangel. Die vier Sägemehlringe reichten nicht aus, zwei zusätzliche wurden oberhalb der Tribünen errichtet. Ziemlich abgelegen. Aber nicht minder idyllisch.

So ungewohnt das Bild auf 1000 Metern über Meer auch war – das sportliche Verdikt vermochte kaum zu überraschen. Im Schlussgang duellierten sich die Mitfavoriten Matthias Aeschbacher und Kilian von Weissenfluh. Hier der formstarke Emmentaler, der acht Tage zuvor am Seeländischen triumphiert hatte. Da der Einheimische vom Hasliberg, welcher 2019 über alle Verbände hinweg als einziger Schwinger zehn Kränze gewann.