Neuer Präsident im Porträt - Dieser Mann soll die FDP retten

Parteipräsident im Porträt – Dieser Mann soll die FDP retten Nach dem freisinnigen Debakel in der Europapolitik und beim CO₂-Gesetz übernimmt der Aargauer Thierry Burkart die FDP Schweiz. Wohin führt er den Freisinn? Markus Häfliger , Charlotte Walser , Stefan Häne

Nach zwei Monaten Schweigen macht er alles klar: Thierry Burkart erklärt im Hotel Kreuz in Bern seine Kandidatur als Präsident der FDP. Foto: Nicole Philipp

Zwei Monate lang hat er geschwiegen. Er, der sich den Medien sonst selten verweigert, liess seit der Rücktrittsankündigung von FDP-Chefin Petra Gössi alle Anfragen ins Leere laufen. Aus dem Hintergrund schaute er zu, wie sich von den anderen Papabili eine nach dem anderen aus dem Rennen nahm. So blieb am Ende nur noch er übrig: Thierry Burkart, 45 Jahre alt, Ständerat, will neuer Präsident der FDP Schweiz werden. Als Einziger. Die Wahl am 2. Oktober dürfte nur noch eine Formsache sein.

Parteipräsident heisst das Amt, doch die Mission, der sich Burkart stellt, ist existenziell: Er muss die FDP vor dem Fall in die Bedeutungslosigkeit retten. In den Kantonen verliert die FDP seit zwei Jahren fast alle Wahlen. In der Klima- und Europafrage wird die Partei von Streitigkeiten zerrissen. Und schon in zwei Jahren sind nationale Wahlen: Dann wackelt der zweite Bundesratssitz der FDP.