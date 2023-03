Ermittlungen gegen Ex-US-Präsidenten – Dieser Mann könnte Donald Trump vor Gericht bringen Alvin Bragg wird von Republikanern mit Attacken überzogen. Auch vom Ex-Präsidenten. Denn Bragg ist der leitende Oberstaatsanwalt von Manhattan, Demokrat – und entscheidet, ob es zur Anklageerhebung gegen Trump kommt.

Trump-Anhänger haben ihn ins Visier genommen: Alvin Bragg. Foto: Seth Wenig (AP/Keystone)

Alvin Bragg hat sich in den vergangenen Tagen einiges anhören müssen. Als «Rassisten» beschimpfte der frühere US-Präsident Donald Trump den leitenden Oberstaatsanwalt von Manhattan – der wohlgemerkt der erste Afroamerikaner in diesem Amt ist. Das Wahlkampfteam des Rechtspopulisten bezeichnete Bragg als «woken Tyrannen», der «weich gegenüber Berufsverbrechern» sei. Die Republikaner im Repräsentantenhaus wiederum warfen dem Juristen von der Demokratischen Partei einen «beispiellosen Missbrauch» seiner Amtsbefugnisse und «politisch motivierte» Ermittlungen vor.

Die Attacken kommen für Bragg sicherlich nicht überraschend, denn der «Manhattan District Attorney» hat sich in ein politisch höchst vermintes Gelände begeben: Als erster Staatsanwalt überhaupt könnte der 49-Jährige eine Anklage gegen Trump erwirken. Es wäre die erste Anklageerhebung gegen einen früheren US-Präsidenten in der Geschichte.

Im letzten Jahr verschonte er Trump noch

Dass sich Bragg in dieser Rolle wiederfindet, ist nicht ohne Ironie. Nachdem er das Amt des Chefanklägers in Manhattan Anfang Januar 2022 angetreten hatte, hatte er mit der Entscheidung für Wirbel gesorgt, Trump im Zusammenhang mit dem Finanzgebaren seines Geschäftsimperiums nicht strafrechtlich zu verfolgen. Aus Wut über diese Entscheidung traten prompt die zwei für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwälte zurück.

Es folgte ein Prozess, in dem die Trump Organization und deren langjähriger Finanzchef Allen Weisselberg wegen Steuerbetrugs verurteilt wurden – zweifellos ein Erfolg für Bragg. Trump selbst entging aber in diesem Verfahren einer Anklage.

Dafür nahm Bragg die unter seinem Vorgänger Cyrus Vance Jr. eingeleiteten, dann aber nicht weiter vorangetriebenen Ermittlungen zu einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels wieder auf. Es ist dieser Fall, der auf die Zeit vor der Präsidentschaftswahl 2016 zurückgeht, in dem Trump jetzt angeklagt werden könnte.

Trump wiederholt das Mantra, dass eine «Hexenjagd» geführt werde

Der Ex-Präsident und führende Republikaner haben Bragg mit Attacken überzogen, seitdem sich eine Anklage immer mehr abzeichnet. Trump bezeichnet sich als Opfer einer politisch motivierten «Hexenjagd» rachsüchtiger Demokraten, die verhindern wollen, dass er 2024 das Weisse Haus zurückerobert.

Bragg hat für sich stets in Anspruch genommen, auf Grundlage juristischer Erwägungen Entscheidungen zu treffen, und nicht aus politischem Kalkül. «In der Sekunde, in der wir denken, wir seien Politiker, sind wir richtig falsch abgebogen», sagte er wenige Monate nach Amtsantritt der «New York Times».

Prozesserfolg für Alvin Bragg gegen die Trump Organization im letzten Jahr. Foto: Julia Nikhinson (AP)

Aber natürlich hat das Amt auch eine politische Dimension. Oberstaatsanwälte wie Bragg werden in den USA gewählt, und der 49-Jährige gehört der Demokratischen Partei an. Staatsanwälte haben auch einen grossen Ermessensspielraum, welche Fälle sie zur Anklage bringen und welche nicht. Und ohne jede Frage sind Ermittlungen gegen einen Ex-Staatschef und Präsidentschaftsbewerber politisch höchst brisant.

Die Republikaner verweisen immer wieder darauf, dass nicht nur Braggs Vorgänger Vance die Schweigegeld-Vorwürfe gegen Trump nicht weiterverfolgt hatte, sondern auch die Bundesstaatsanwaltschaft und die US-Wahlkommission. Das an sich bedeutet zwar nicht, dass die Vorwürfe gegen Trump nicht stichhaltig sein können. Doch auch einige Rechtsexperten fragen sich, ob Bragg einen Prozess gegen Trump in dem juristisch komplexen Fall gewinnen würde.

Braggs Musterkarriere

Bragg war im Herbst 2021 als erster Schwarzer zum leitenden Oberstaatsanwalt von Manhattan gewählt worden. Der aus dem New Yorker Stadtteil Harlem stammende Absolvent der Elite-Universität Harvard kann auf eine lange Karriere als Staatsanwalt zurückblicken. Er arbeitete unter anderem bei der Bundesstaatsanwaltschaft in New York und bei der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York.

Im Wahlkampf für den Spitzenposten in Manhattan warb er unter anderem dafür, bei kleineren Straftaten den Schwerpunkt auf Resozialisierung zu setzen und weniger Menschen ins Gefängnis zu schicken. Das machte ihn zur Zielscheibe der Republikaner, die den Demokraten grundsätzlich Schwäche im Kampf gegen Kriminalität vorwerfen.

In New York versammelten sich Anhänger sowie Gegnerinnen des früheren US-Präsidenten Donald Trump, nachdem dieser zu Protesten aufgerufen hatte. Video: Tamedia

Nachdem Trump am Wochenende seine Anhänger angesichts seiner angeblich bevorstehenden Festnahme zu Protesten aufrief, zeigte Bragg sich unerschrocken. «Wir werden keine Versucht tolerieren, unsere Behörde einzuschüchtern oder die Rechtsstaatlichkeit in New York zu bedrohen», schrieb der Oberstaatsanwalt Medienberichten zufolge in einer E-Mail an seine Mitarbeiter. «Wie bei allen unseren Ermittlungen werden wir weiterhin das Recht ausgeglichen und fair anwenden.»

Ist Trumps Anwalt befangen?

Für Trumps Anwalt, Joe Tacopina, könnte indes eine womögliche Interaktion mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels zum Verhängnis werden. So gab es laut CNN Kontakte zwischen Daniels und Tacopina und dessen Firma, als sie selbst nach einer Kanzlei gesucht hatte, welche sie ihn der Schweigegeldaffäre vertreten könnte.

Er vertrat auch schon die Interessen der Nachkommen des Entfesslungskünstlers Harry Houdini: Joseph Tacopina. (Archiv) Foto: Timothy A. Clary (AFP)

Die Kommunikation reichten angeblich bis ins Jahr 2018 zurück. Deshalb glaubt Daniels Anwalt Clark Brewster, dass dadurch vertrauliche Informationen seiner Mandantin mit Tacopina und dessen Büro geteilt worden seien. Tacopina sagt, es habe nie ein Mandantenverhältnis gegeben, er habe Daniels weder getroffen noch mit ihr gesprochen. Falls ein Gericht darin jedoch einen Interessenkonflikt sieht, könnte dies dazu führen, dass Tacopina oder sogar seine Kanzlei im Falle einer Anklageerhebung gegen Trump bei einer Vernehmung von Daniels ausgeschlossen würde.

Daniels Anwalt hat das Dossier nun der Staatsanwaltschaft von Manhattan übergeben.

AFP/red

