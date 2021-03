30 Jahre Werd & Weber – Dieser kleine Thuner Verlag ist eigentlich ein Imperium Der Thuner Verlag Werd & Weber hat sich Büchern mit touristischem und nostalgischem Flair verschrieben und besetzt damit erfolgreich eine Nische. Heuer feiert er sein 30-Jahr-Jubiläum. Ein Hausbesuch. Alexander Sury

Der Macintosh Classic wies den Weg in die Selbstständigkeit: Die Verlegerin Annette Weber-Hadorn war mit 24 Jahren bereits in der Geschäftsleitung einer Berner Werbeagentur und gründete mit 29 ihren Verlag. Foto: Adrian Moser

Für den Fototermin schlägt Annette Weber-Hadorn die Bücherwand mit den Neuerscheinungen als Hintergrundkulisse vor. Auf ein Stehtischchen hievt sie einen kleinen Computer, der aus dem Museum für Kommunikation stammen könnte. Es ist ein Macintosh Classic aus dem Jahr 1989. Sie schaut ihn an und sagt: «Er hat mir den Weg in die Selbstständigkeit als Verlegerin gebahnt.» In der Werbeagentur, in der die heute 59-Jährige damals arbeitete, sei man vor der Computerrevolution in den 1980er-Jahren abhängig gewesen von einer ganzen Kette von Berufen. Als der Mac aufkam, konnte man plötzlich selber publizieren.