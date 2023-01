Berner Raptalent – Dieser Informatiker poliert den Mundart-Rap Seine Songs sind zweiminütige Gesellschaftsstudien: VO alias Ivo Bernegger schielt musikalisch nach Amerika – und arbeitet sich an der hiesigen Szene ab. Lena Rittmeyer

«Wir diskutieren stundenlang, bevor wir überhaupt etwas aufnehmen»: Ivo Bernegger (rechts) und Produzent Tobias Blatter in ihrem Studio.

Foto: Nicole Philipp

Ein junger Mann mit rosa Topfschnitt hält wie in der Ankunftshalle am Flughafen ein Blatt Papier hoch, «Tamedia» steht darauf. Ein Scherz zur Begrüssung: Hier vor dem grauen Wohnhaus im Westen Berns besteht wenig Gefahr, sich zu übersehen. Kommt hinzu, dass VO (sprich: Wou), wie sich Ivo Bernegger als Rapper nennt, in den sozialen Medien ziemlich präsent ist. Wer sich mit Berner Sprechgesangsmusik beschäftigt, kommt an seinem Gesicht nicht vorbei.