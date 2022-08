Eidgenössisches Schwingfest – Dieser Gegner wartet auf Favorit Giger Pünktlich zur Mittagszeit sind die Spitzenpaarungen für das «Eidgenössische» bekannt gegeben worden – sie bieten einige Überraschungen. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Topfavorit Samuel Giger blickt einem interessanten Duell entgegen: Auf ihn wartet in Pratteln der Berner Fabian Staudenmann. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Eines muss man Stefan Strebel lassen. Der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes zieht sein Ding durch – ohne Wenn und Aber. Das verdeutlicht sich in den Spitzenpaarungen für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln.

Nicht wenige hatten erwartet, dass es zu einer Revanche des Schlussgangs von 2019 zwischen Joel Wicki und Christian Stucki kommt. Oder dass der Titelverteidiger – sofern er denn schwingen kann – zum Auftakt mit Topfavorit Samuel Giger zusammengreifen muss. Nichts da. Wir haben die fünf interessantesten Begegnungen herausgepickt und Strebel zu seinen Beweggründen befragt.

Samuel Giger - Fabian Staudenmann

Kein Zweifel: Giger ist mit fünf Kranzfestsiegen in dieser Saison der heisseste Anwärter auf den Königstitel. Staudenmann hat zwar kein Fest gewonnen, aber diverse Spitzenplatzierungen erreicht. «Wir haben dieses Duell seit dem Schwägalp-Schwinget vor einem Jahr nicht mehr gesehen, zudem haben die beiden am ‹Kilchberger› triumphiert», nennt Strebel Argumente für diese Paarung.

Joel Wicki - Adrian Walther

Es ist das wohl attraktivste Duell im ersten Gang. Die beiden haben ihr Teilverbandsfest – Wicki das «Innerschweizerische», Walther das «Bernisch-Kantonale» – gewonnen. Was bei Wicki erwartet worden war, kam bei Walther einer Überraschung gleich. Strebel sagt: «Die beiden sind bekannt dafür, auf tutti zu gehen.»

Christian Stucki - Damian Ott

Schwingt er – oder schwingt er nicht? Das wird Christian Stucki erst am Donnerstag bekannt geben. Fakt ist: Der Titelverteidiger erlebt mit Schulterverletzung, Muskelfaserriss im Oberschenkel und einem Bandscheibenvorfall ein Seuchenjahr. «Er konnte noch kein Kranzfest bestreiten, ich sah ihn nie schwingen, das sprach gegen ein Duell mit Giger», sagt Strebel. «Und Wicki und Stucki trafen bereits vor einem Jahr am ‹Bernisch-Kantonalen› aufeinander, diese Revanche brauchen wir nicht mehr.»

Ott triumphierte letzte Saison wie Giger und Staudenmann am «Kilchberger», heuer ist er wegen Fussbeschwerden noch nicht wirklich in Erscheinung getreten.

Matthias Aeschbacher - Werner Schlegel

Weil unklar ist, ob und wie gut Stucki schwingen wird, schlüpft Aeschbacher in die Rolle des gefährlichsten Berners. Der Emmentaler triumphierte an seinem Heimfest und auf dem Weissenstein. «Er ist die Nummer 1 der Berner», hält Strebel fest, «Schlegel ist einer der Leader bei den Nordostschweizern. Beide sind in Topform.»

Der erst 19-jährige Toggenburger, der heuer etwa als Gast am «Nordwestschweizerischen» triumphierte, hat prominente Unterstützung: Er wird vom dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden betreut.

Pirmin Reichmuth - Remo Käser

Diese Paarung steht und fällt mit dem Entscheid von König Stucki. Muss dieser wider Erwarten doch Forfait erklären, hat Strebel vorgesorgt. Käser würde dann mit Ott, Reichmuth mit dem Seeländer «Eidgenossen» Philipp Roth zusammengreifen.

Das Duell Reichmuth - Käser ist insofern interessant, als beide auf eine schwierige Saison zurückblicken. Käser hat sich das Innenband im Knie gerissen, Reichmuth zog sich bereits im zweiten Fest nach seinem Comeback eine Verletzung an der Bizepssehne zu.

Weitere Spitzenpaarungen Infos einblenden Kilian Wenger *** - Benjamin Gapany ***

Florian Gnägi *** - Roger Rychen ***

Domenic Schneider *** - Michael Ledermann **

Sven Schurtenberger *** - Stefan Burkhalter ***

Christian Schuler *** - Raphael Zwyssig ***

Samir Leuppi *** - Thomas Sempach ***

Simon Anderegg *** - Benji von Ah ***

Curdin Orlik *** - Marcel Bieri ***

Fabian Kindlimann *** - Kilian von Weissenfluh ***

Bernhard Kämpf *** - Patrick Räbmatter ***

Christian Gerber *** - Reto Nötzli ***

Erich Fankhauser *** - Joel Strebel ***

Mike Müllestein *** - Michael Bless ***

Armon Orlik *** - Lario Kramer ***

Nick Alpiger *** - Michael Wiget ***

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.