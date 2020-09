Geschichte der Evolution – Dieser Fisch kann gehen – und er ist nicht der einzige Mehr Fischarten als gedacht können sich wohl an Land fortbewegen. Das legen zumindest die Ergebnisse einer neuen Studie nahe. Carina Seeburg

Skelett eines blinden Höhlenfisches, der laufen kann. Zachary Randall/Florida Museum

Wenn der blinde Höhlenfisch Cryptotora thamicola das Wasser verlässt, robbt er mit salamanderartigem Wackeln unter Wasserfällen empor und Felsen entlang. Erstmals beobachtet wurde die bemerkenswerte Kletterfähigkeit des seltenen Fischs 2016 in einer Höhle in Thailand. Jetzt legt eine neue Studie nahe, dass womöglich zehn weitere Fischarten die Fähigkeit haben, an Land zu gehen.