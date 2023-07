«Bis an die Grenze»: Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Foto: Urs Jaudas

In der Not musste die Schweizerische Nationalbank (SNB) im März «an ihre Grenzen gehen», wie es deren Präsident Thomas Jordan formuliert. Es kann als Tabubruch bezeichnet werden: Die SNB hat der Credit Suisse Liquidität zur Verfügung gestellt, ohne dass sie dafür Sicherheiten in Form von Wertpapieren erhalten hat, sondern nur ein deutlich weniger sicheres Konkursprivileg. Die Bankiervereinigung wünscht sich, dass diese «ELA+» genannte Unterstützung von nun an dauernd in den Werkzeugkasten aufgenommen wird.

Die SNB wehrt sich heftig. Thomas Jordan: «Die Nationalbank hat hier dezidiert eine ganz andere Meinung. Es ist ordnungspolitisch falsch. Ich glaube, man muss der Bankiervereinigung noch einmal erklären, was die ordnungspolitischen Grundsätze sind.»

«Unser Bankensystem ist explizit darauf ausgelegt, dass der Staat im Notfall massiv eingreift.»

Was ist von der Diskussion zu halten? Bevor über Ordnungspolitik gesprochen wird, ist es wichtig, zu verstehen, wie unser Geld- und Bankensystem funktioniert. Wenn Thomas Jordan mit «Ordnungspolitik» argumentiert, hat er vor Augen, dass Banken normale privatwirtschaftliche Unternehmen sind, die von der Zentralbank nicht ohne entsprechende Gegenleistung unterstützt werden dürfen. Allfällige Subventionen von Banken müssen, wie bei jeder anderen Branche, durch politische Prozesse abgesegnet werden. Die SNB bezieht sich dabei auch auf das Nationalbankgesetz, das vorschreibt, dass die SNB nur gegen Sicherheiten Liquidität vergeben darf (NBG Art. 9, 1e). Die SNB wendet diese Vorgabe im Normalfall sehr restriktiv an.

Die Realität ist aber eine andere: Unser Bankensystem ist explizit darauf ausgelegt, dass der Staat im Notfall massiv eingreift. Banken sind darum per Definition stark vom Staat, und insbesondere von der Zentralbank, abhängig. Schätzungen zeigen, dass der Staat die Banken so insgesamt jedes Jahr mit impliziten Subventionen in der Höhe von mindestens 30 Milliarden Franken pro Jahr unterstützt.

Diese impliziten Subventionen sorgen für Verzerrungen im Bankensystem. Verzerrungen führen zu Fehlanreizen, Fehlanreize führen zu Krisen. Und die Geschichte lehrt es uns immer wieder, zuletzt beim Untergang der CS: In den Krisen bleibt den Behörden (auch der SNB) nichts anderes übrig, als zähneknirschend, aber grosszügig Geld zu verteilen.

Unmöglicher Spagat

In den USA hat der Staat diesen Frühling ohne grosse Gewissensbisse alle Kundeneinlagen der strauchelnden Banken garantiert. In der Schweiz hingegen wird weiterhin der unmögliche Spagat versucht, in einem Bankensystem, das auf ordnungspolitischen Sündenfällen basiert, Ordnungspolitik in jedem Moment hochzuhalten. Das ist fahrlässig, weil es ein fauler Kompromiss ist, der zwangsläufig kurzfristig zu noch mehr Instabilität in Form von Bankruns führt.

Und doch haben Ordnungspolitik und stabilitätsorientierte Stimmen sehr wohl ihre Berechtigung: Der Umfang der Rettungsaktionen nimmt weiter zu, sodass der Staat selbst schliesslich überfordert sein wird. Es besteht also in der Tat dringender Handlungsbedarf. Wer aber wirklich für Ordnungspolitik im Bankensystem eintreten will, müsste den Banken jegliche staatlichen Privilegien wegnehmen. Doch dann wäre auch klar: Dies führt zu so massiven Änderungen im Geschäft der Banken, dass diese in ihrer heutigen Form nicht überleben würden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.