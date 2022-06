Kriminalroman eines Thuners – Dieser Ermittler gibt sich gerne dümmlich und weltfremd Theobald Weinzäpfli ist kein Ermittler wie jeder andere, denn der zweite Krimi des Thuners Günter Struchen folgt nicht dem gängigen Muster. Beatrice Eichmann

Der Autor und Philosophielehrer Günter Struchen an einer Lesung in Thun. Foto: BOM

Wenn sich der Philosophielehrer am Gymnasium Immensee von Kant, Hegel und Kierkegaard erholen will, wendet er sich einem völlig anderen Genre zu – der Aufklärung von Verbrechen. Nicht real, um Gottes willen, sondern verpackt zwischen zwei Buchdeckeln. So möchte man vermuten, denn der 1987 in Thun geborene Günter Struchen legt nach dem Debütroman «Hauptkommissar Theobald Weinzäpfli und das Orakel von Tägertschi» (2018) seinen zweiten Krimi vor. Schauplätze sind der luzernische Nobelvorort Meggen und das schwyzerische Küssnacht am Rigi. Beide Gemeinden haben in den vergangenen Jahrzehnten einen erheblichen Bevölkerungszuwachs erhalten. Zum Zeitpunkt von Struchens Geschichte jedoch, im Jahr 1959, galten sie als beschauliche Orte; und keiner hätte in dieser Idylle die Schauplätze von Verbrechen vermutet.