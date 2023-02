Serie Inkognito – Dieser brillante Forscher stürzte 37-jährig in geistige Umnachtung Wie heisst der Mann, der für kurze Zeit der erste Konservator für Insektenkunde in Bern war und im Irrenhaus endete? Alexander Sury

Die gesuchte Person unterhielt einen Briefwechsel mit dem berühmten Naturforscher Charles Darwin. Foto: zvg

Unter welchen Umständen erwacht in einem jungen Menschen die Leidenschaft für Insekten? Ist es der tägliche Kontakt, die direkte Anschauung, die den Funken springen lassen? Geboren 1844 in Basel, wächst er in Kleinbasel in bescheidenen Verhältnissen auf. Er treibt sich viel am Rheinufer herum, wo er bei anlandenden Flössen Käfer von den Rinden klaubt. Bereits im Schulalter beginnt er, sich für die Wissenschaft der Insekten zu interessieren. Er möchte studieren, aber seine Familie besteht auf einer kaufmännischen Ausbildung.