Inselspital und Hirslanden beenden Kooperation – Diese Entwicklung «ist ein Ausdruck von Überkapazitäten» Der Gesundheitsökonom Willy Oggier sagt, dass es in der Region Bern nicht genügend Patienten für zwei Herzzentren gebe. Sophie Reinhardt , Brigitte Walser

Der Berner Starchirung Thierry Carrel wird nun noch bis Januar nächsten Jahres Operationen im Berner Inselspital durchführen. Foto: Keystone (Archiv)

Der Berner Herzchirurg Thierry Carrel verlässt Ende Januar 2021 das Berner Inselspital und wechselt zur Privatklinikgruppe Hirslanden. Dort wird er Direktor Weiterbildung und Forschung der Herzchirurgie. Die beiden Spitalgruppen betreiben an der Beau-Site-Klinik Bern und in der Hirslanden-Klinik Aarau seit 2018 gemeinsame Zentren für kardiologische Eingriffe. Carrel arbeitet deshalb bereits heute teilweise für die Hirslanden-Gruppe: An der Hirslanden-Klinik Aarau leitet er zusammen mit Lars Englberger die Herzchirurgie. Nun wird die Kooperation zwischen den Spitälern nicht mehr weiterbetrieben.