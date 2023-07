Jan van Berkel kämpft beim Ironman Switzerland um den letzten Sieg seiner Karriere. Er erzählt von seinem schwierigsten Moment – und was Hobbysportler von ihm lernen können.

Der dritte Sieg am Ironman Switzerland: Jan van Berkel überquert 2021 in Thun als Erster die Ziellinie.

Jan van Berkel, was werden Sie fühlen, wenn Sie beim Ironman Switzerland in Thun auf die Zielgerade einbiegen?

Bei allen Emotionen wird es sicher davon abhängen, welche Leistung mir an diesem Tag gelingt. Auch wenn es mein letztes Profirennen ist, will ich noch mal alles rausholen. Ich weiss jedoch, dass mich viele Freunde auf den letzten 200 Metern anfeuern werden, darum freue ich mich extrem darauf. Und es bedeutet mir viel, dass ich in Thun mit der Startnummer 1 antreten darf. Ob es dann im Ziel auch die 1 ist, wird sich zeigen.