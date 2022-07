Serie «Inkognito» – Diesem brillanten Kopf wurde der «Bernergeist» abgesprochen Wer war der Berner Literaturwissenschaftler, dessen berufliches Leben von Ausgrenzung und Diskriminierung geprägt war? Alexander Sury

Es ist ein Gelehrtenzimmer mit Parkettboden und Stuckaturen an der Decke, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Alles ist seit fast 60 Jahren unverändert. Der Blick durch die drei Fenster geht hinunter auf den Thunersee. Hier wirkte der wohl bedeutendste Schweizer Literaturwissenschaftler seiner Zeit bis zu seinem Tod am 4. Juni 1965. Und hier befand sich auch das umfangreiche Vermächtnis des Carl-Spitteler- und Gottfried-Keller-Spezialisten. Als Jude, gebürtiger Ausländer und Hörbehinderter war er in der Schweiz jedoch Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt.