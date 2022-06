Erste Session nach den Wahlen – Diese zwölf Neuen könnten den Grossen Rat aufmischen Alte Regeln über den Haufen werfen, neue Ideen einbringen: Am Dienstag treten über 40 neue Grossrätinnen und Grossräte ihr Amt an.

Drei der über 40 neuen Gesichter: Sibyl Eigenmann (Mitte), Tobias Vögeli (GLP) und Rahel Ruch (Grüne). Fotos: Franziska Rothenbühler, Adrian Moser, Nicole Philipp

Jünger und weiblicher. So präsentiert sich der neu zusammengesetzte Grosse Rat an seiner am Dienstag beginnenden ersten Session nach den Wahlen. Doch nicht nur bei Alter und Geschlecht gab es Verschiebungen. Auch im Machtgefüge hat sich einiges geändert. SP, SVP und FDP mussten Verluste hinnehmen, Grüne und Grünliberale wurden massiv gestärkt.