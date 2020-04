Mário Centeno hat eine schwierige Aufgabe: Der portugiesische Finanzminister ist Präsident der Euro-Gruppe und leitet damit die Treffen seiner europäischen Amtskollegen. An diesem Dienstag sollen sich die Minister auf Finanzhilfen für klamme EU-Staaten in der Corona-Krise einigen. Doch die Suche nach Konsens ist mühsam. Im Interview umreisst der 53-Jährige Lösungen und fordert einen ehrgeizigen Wiederaufbau-Plan für Europa.

Mário Centeno: Wir müssen aufpassen, wie wir unsere jetzige Lage und die Form unserer Hilfsmassnahmen beschreiben. Die Euro-Zone hatte zehn Jahre, um sich auf die Finanzkrise vorzubereiten, und trotzdem war unsere Antwort auf diese Krise am Anfang langsam und voller Fehler. Die heutige Krise kam völlig unerwartet und mit beispielloser Wucht. Dennoch haben wir nur wenige Tage gebraucht, um uns Antworten auszudenken, die wir nie für nötig gehalten hätten. Es geht um viel; es gibt zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Wir müssen daher in der Kommunikation über unsere Krisen-Reaktionen besser werden. Aber wir machen schon Fortschritte.

Als Präsident der Euro-Gruppe will ich Konsens schmieden. Ich bin aber nicht passiv: Ich werde immer für mehr Integration in Europa kämpfen. Doch die Diskussion um gemeinsame Schulden darf nicht unsere Fähigkeit in Gefahr bringen, Konsens über das Notfallpaket, die drei Schutzmassnahmen herzustellen. Wir werden die Debatte fortsetzen.

Wir werden aus dieser Krise mit einem viel höheren Schuldenstand herauskommen, und das in allen Ländern. Es ist entscheidend, dass diese neuen Schulden keine Hürden für die Kreditaufnahme von Staaten schaffen. Um das zu garantieren, brauchen wir für die Schulden lange Laufzeiten und niedrige Zinsen. Wir müssen diese neuen Schulden managen können. Ein Weg, um die Belastung aus der Krise zu mindern, wäre die gemeinsame Ausgabe von Schulden, wie es einige Regierungen angeregt haben. Das könnte zeitlich befristet sein, ziemlich genau so, wie es etwa der französische Vorschlag vorsieht.

Wie viele Jobs wird die Krise kosten?

Seit der Finanzkrise wurden in Europa 13 Millionen Jobs geschaffen. Viele von denen werden nun innerhalb eines Quartals oder sogar eines Monats verloren gehen. Diese Zahlen rauben einem den Atem. Wir erleben gerade die schlimmste Rezession seit 70 Jahren. Deshalb müssen wir unsere Wirtschaft schnell unterstützen. Wenn man alles zusammenzählt – die Massnahmen der Europäischen Zentralbank, der Mitgliedstaaten und unser Halbe-Billion-Paket, das wir am Dienstag ausarbeiten wollen -, ergibt das mehrere Billionen Euro an Soforthilfen. So etwas hat Europa noch nicht gesehen. Und wir brauchen einen Wiederaufbau-Plan.