Podcast zur Fussball-WM der Frauen – «Diese WM wird zeigen, ob die Schweiz schon abgehängt ist» Ist Nationaltrainerin Inka Grings schon vor dem WM-Start angezählt? Warum gibt das Schweizer Aufgebot zu reden? Und warum sind Fussballerinnen so streikfreudig? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Sechs Spiele, kein Sieg: Die Resultate des Schweizer Nationalteams unter Inka Grings sind bislang bescheiden. Umso wichtiger ist der Auftritt der Schweizerinnen an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. «Die WM wird zeigen, ob die Schweizerinnen dabei sind, abgehängt zu werden – oder ob sie schon abgehängt sind», stellt SRF-Redaktorin Seraina Degen in unserem Fussball-Podcast fest.

Die Qualifikation für die WM holten sich die Schweizerinnen erst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit gegen Wales. An der Europameisterschaft 2022 scheiterten sie in der Gruppenphase mit einem Punkt aus drei Spielen.

Danach kam es zum Wechsel auf dem Trainerposten. Auf den umgänglichen Nils Nielsen folgte Inka Grings, die als sehr strikt gilt. «Sie hat einen klaren Plan und lässt sich von niemandem davon abbringen», sagt Naomi Mégroz. Die Verteidigerin des FC Zürich kennt Grings aus der gemeinsamen Zeit beim FCZ und glaubt, dass die härtere Linie einen positiven Effekt auf das Schweizer Team haben könnte.

Zusammen mit unserem WM-Korrespondenten Fabian Sangines reden Mégroz und Degen in der aktuellen Ausgabe der «Dritten Halbzeit» über die Chancen der Schweizerinnen in ihrer Gruppe mit den Philippinen, Norwegen und Neuseeland. Sie besprechen die Nichtnominierung der Bundesligaspielerin Riola Xhemaili. Und sie fragen sich, warum Frauen im Fussball immer wieder streiken.

