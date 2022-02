Bangen beim FC Thun – Diese Welle hat alles auf den Kopf gestellt Am Samstag starten die Oberländer mit Verspätung in die Rückrunde. Die Voraussetzungen sind nach dem Corona-Ausbruch alles andere als ideal. Peter Berger

In zweierlei Hinsicht symbolisch: Saleh Chihadeh jubelt nicht mehr für Thun, aber nicht sein Transfer hat bei den Oberländern alles auf den Kopf gestellt. Foto: Peter Schneider

In drei Gruppen hat der FC Thun diese Woche trainiert. Einige Spieler sind fit und absolvierten das volle Programm. In der zweiten Gruppe wurde nach dem Aufbauprotokoll von Swiss Olympic gearbeitet. Diese Akteure dürfen erst sieben Tage nach Ende der Isolation wieder voll belasten. In der dritten Gruppe befinden sich diejenigen, die noch unter den Corona-Nachwehen leiden. «Die Welle hat uns in einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt und völlig überrollt», sagt Carlos Bernegger. Wie das hätte verhindert werden können, weiss der Trainer nicht. Selbst geboosterte Spieler und Staffmitglieder waren betroffen. Trotz ungünstiger Vorzeichen freut sich der 52-Jährige, dass es am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Wil mit einer Woche Verspätung auch für sein Team endlich weitergeht. Nachfolgend eine Bestandesaufnahme vor dem Rückrundenstart:

Die Abgänge

Nias Hefti (r.) gab gegen Yverdon (hier Adniellyson Da Silva) schon sein Debüt für Stade Lausanne-Ouchy. Foto: Pascal Muller/Freshfocus

Drei Spieler hat der FC Thun in der Winterpause abgegeben. Der gewichtigste Abgang betrifft Saleh Chihadeh. Der beste Torschütze im Team wechselt zum Future FC nach Ägypten. Schon im Sommer war der Walliser mit palästinensischen Wurzeln vor einem Wechsel in den arabischen Raum gestanden. «Sportlich schmerzt sein Abgang, wirtschaftlich ist er nötig», weiss Bernegger. Der Coach sagt zum Verlust: «Wir verlieren mit Saleh mehr als einen Goalgetter. Er war auch in der Garderobe sehr wichtig für uns.»

Nias Hefti hat die Oberländer ebenfalls verlassen. Der ausgeliehene Verteidiger gab bereits am vergangenen Freitag sein Debüt für Stade Lausanne-Ouchy. Bis im Sommer spielt der Walliser Uros Vasic leihweise beim FC Naters. «Auch wenn wir jetzt drei Spieler weniger haben, bin ich weiterhin sehr überzeugt von unserem Team. Das Kader ist weiterhin breit und gut», hält Sportchef Dominik Albrecht fest.

Die «Zuzüge»

Kenan Fatkic, hier gegen YBs Fabian Lustenberger, hat sich von der Verletzung erholt. Foto: Christian Pfander

Zuzüge? Fehlanzeige! Als einziges Team der Challenge League vermelden die Thuner keine Verpflichtung. «Nur weil andere aktiv waren, lassen wir uns nicht zu Transfers verleiten», entgegnet Albrecht. Der Sportchef sucht auch keinen Ersatz für Skorer Chihadeh. «Wir haben mit dem routinierten Alex Gerndt und dem jungen Gabriel Kyeremateng noch zwei Stürmer.» Dazu verweist Albrecht auf das Spielsystem der Oberländer, das in der Regel nur einen Stürmer vorsieht. «Wir wollen mehr Raum und Platz für die Kaderspieler sowie Akteure aus dem eigenen Nachwuchs schaffen», betont Albrecht.

Er hält fest, dass die Rückkehr von Kenan Fatkic praktisch ein Zuzug sei. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen April hat der 24-jährige Slowene diese Saison noch nicht gespielt. Am 8. Januar gab er in der Testpartie gegen YB sein Comeback und verliess nach 25 Minuten unter Applaus seiner Mitspieler den Platz wieder. «Er braucht noch Zeit, bis er sein vorheriges Niveau erreicht hat», weiss Albrecht. Neben Fatkic ist auch der Deutsche Fabian Rüdlin wieder verletzungsfrei. Deshalb ist für den Sportchef klar: «Wir tätigen keine Zuzüge.» Weil die Thuner finanziell weiterhin arg zu kämpfen haben, wären namhafte Einkäufe sowieso nicht möglich gewesen.

Die Testspiele

Die Partie am 8. Januar gegen YB mit Christian Fassnacht war einer von bloss zwei Tests des FC Thun. Foto: Peter Schneider/Keystone

Vier Tage nach Trainingsauftakt trat der FC Thun am 8. Januar gegen YB an und verlor 1:6. Eine Woche später gewann er den Test gegen Xamax 3:1. Seither sind drei Wochen vergangen. Die anderen Begegnungen mussten wegen des Corona-Ausbruchs abgesagt werden. «Gegenüber der Konkurrenz ist das ein enormer Nachteil. Wir können nur grob abschätzen, wo wir etwa stehen», spricht Bernegger Klartext. Der Coach hält indes sofort fest: «Klar hätte ich mir eine andere Vorbereitung gewünscht. Aber lamentieren bringt uns nicht weiter.» So steigen die Thuner ohne jeglichen Rhythmus in die Rückrunde. Die Physis der Spieler ist nach der Erkrankung ebenfalls ein Fragezeichen. Für Sportchef Albrecht gibt es dennoch keine Zweifel: «Wir können mit diesen Umständen umgehen und werden am Samstag bereit sein.»

Die Corona-Fälle

Der Corona-Ausbruch erwischte fast das gesamte Team. Foto: Peter Schneider/Keystone

Der FC Thun war im Sommer schon mit Corona-Ausfällen in die Saison gestartet. «Aber das jetzt ist ganz anders», staunt Bernegger. Weil die Oberländer vor einer Woche nicht mehr 14 Spieler und 2 Torhüter hatten, musste der Rückrundenauftakt gegen Schaffhausen verschoben werden. Und obwohl die Mehrheit Symptome hatte, sagt der Coach: «Meine Jungs sind gesunde Menschen. Wir werden noch näher zusammenrücken und können gemeinsam diese Hindernisse in dieser wichtigen, aber schwierigen Phase überwinden.»

Der Cup

Ende Oktober demontierte der FC Thun im Cup Servette und zog unter grossem Jubel in den Viertelfinal ein. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Schon am Donnerstag steht der Cup-Viertelfinal gegen das oberklassige Lugano an. «Diese Partie haben wir uns hart erarbeitet. Deshalb finde ich es schade, dass wir uns nicht intensiver auf die Rückrunde vorbereiten konnten», gesteht Bernegger. Die Tessiner kommen nur fünf Tage nach dem ersten Pflichtspiel des FCT im Jahr 2022 in die Stockhorn-Arena. Neben ihnen sind nur noch Lausanne, St. Gallen und Luzern aus der Super League vertreten.

Der Februar

Auf Pius Dorn (l.) und Grégory Karlen (r.) wartet ein gedrängtes Programm. Foto: Peter Schneider/Keystone

In den nächsten vier Wochen warten acht Partien auf die Oberländer – die noch nicht bestätigte Nachholbegegnung gegen Schaffhausen eingerechnet. Mit dem Start gegen Wil, das oberklassige Lugano und Aufstiegsanwärter Aarau ist vor allem die erste Woche happig und gleichzeitig wegweisend, hegen doch die Oberländer selber Ambitionen auf die Rückkehr in die Super League. «Die Spieler freuen sich auf die englischen Wochen. Ob diese sportlich für uns ein Vor- oder ein Nachteil sind, wissen wir erst im Nachhinein», meint Sportchef Albrecht nüchtern.

Die Nummer 1

Nino Ziswiler ist die neue Nummer 1 im Tor. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone

«Geplant ist, die Rückrunde mit Nino zu bestreiten», verrät Bernegger, wer im Tor den Status als Nummer 1 geniesst. Der 22-jährige Spiezer Nino Ziswiler hatte im Oktober Stammgoalie Andreas Hirzel (28) abgelöst. Der Zürcher hat sich zwar von seiner Schulterverletzung erholt, muss aber momentan seinem Kontrahenten den Vortritt lassen.

