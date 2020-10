Maskenpflicht – und danach? – Diese weiteren Corona-Massnahmen könnte der Kanton beschliessen Ab Montag gelten deutlich verschärfte Corona-Massnahmen. Reicht das? Wie es nun weitergeht. Noah Fend

Die Maskenpflicht gilt ab Montag auch in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen im Kanton Bern. Foto: Elia Bianchi (Keystone)

Nun ist sie da, die Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, an Bahnhöfen sowie an den Berner Hochschulen. In Bars und Restaurants darf nur im Sitzen konsumiert werden, auch Konzerte gibt es nur noch sitzend. Lange hat der Kanton mit der Corona-Verschärfung zugewartet. Es dürfte nicht die letzte sein.