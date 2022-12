Wohnen in Dörfern mit 1500 beziehungsweise rund 6000 Einwohnern: Die neu gewählten Bundesräte Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti.

Herr Hermann, hat das Parlament etwas gegen Städter?

Politikerinnen und Politiker aus grossen Städten haben es in der nationalen Politik schwerer. Egal, aus welcher Partei sie stammen, werden sie systematisch mit der rot-grünen Politik assoziiert, die in den Schweizer Grossstädten dominiert. Das Parlament ist dagegen bürgerlich geprägt. Die Hürden für eine Städterin oder einen Städter auf dem Weg in den Bundesrat sind daher höher.