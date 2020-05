Forscher enthüllen Kriegsverbrechen – Diese Verbrechen wollen die Mächtigen verschweigen ETH-Gastprofessor Eyal Weizman deckt mit seiner Gruppe Forensic Architecture Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf. Seine Feinde sind die USA, Syrien und Russland. Und viele Architekten. Pascal Blum

2017 brannte in London der Grenfell-Tower. Die Gruppe Forensic Architecture hat dazu aufgerufen, Videos einzuschicken, um das Ereignis akribisch zu rekonstruieren. Foto: Forensic Architecture, 2018

Am 12. Februar 2020 erhielt Eyal Weizman eine E-Mail, seine Reisegenehmigung für die USA sei aufgehoben worden. Der Grund? Keine Angabe. Wenig später erklärte ihm ein US-Botschaftsmitarbeiter in London, ein Algorithmus habe ihn oder eine von ihm kontaktierte Person als «Sicherheitsrisiko» eingestuft. Mehr könne er dazu nicht sagen.

Nun ist der israelische Architekt Eyal Weizman es gewohnt, von den Mächtigen beleidigt zu werden. Die Liste seiner Feinde ist ziemlich bunt: Sie reicht vom syrischen Herrscher Bashar al-Assad bis zur CDU-Fraktion in Hessen und zum Propagandasender Russia Today. Dass ihn aber ausgerechnet ein Algorithmus als Risiko ausflaggte, das ist bei Eyal Weizman von besonderem Interesse.

Eyal Weizman Infos einblenden Foto: Forensic Architecture 2020 Eyal Weizman wurde 1970 in Haifa, Israel, geboren. Er ist Gründer und Leiter von Forensic Architecture und Professor für «Spatial and Visual Cultures» an der Goldsmiths-Universität in London. 2017 ist sein Buch «Forensic Architecture. Violence at the Threshold of Detectability» erschienen (Zone Books).

Schliesslich wendet die von ihm 2011 gegründete Forschergruppe Forensic Architecture eine sehr ähnliche Methode an. Auch sie ordnet verschiedene Daten so an, dass sich Muster erkennen lassen. Muster, die auf Verbrechen hindeuten. «Gegen-Forensik» nennt Eyal Weizman das Vorgehen.

Forensic Architecture besteht heute aus rund 20 Architekten, Journalisten, Filmemachern, Aktivisten. In seinen Videos, die auch in Kunstausstellungen wie der Documenta zu sehen sind, weist das Kollektiv beispielsweise nach, dass 2018 in der syrischen Stadt Duma chemische Waffen zum Einsatz kamen. Es kann belegen, dass die europäische Grenzpolizei Frontex 2015, als vor Lesbos ein Flüchtlingsboot kenterte, komplett versagte.

Um die Vorfälle zu rekonstruieren, baut Forensic Architecture aufgrund von Handyvideos und Satellitenbildern dreidimensionale virtuelle Modelle; räumliche Analysen, in denen Bewegungen der Akteure nachverfolgt und Videoaufnahmen geografisch verortet werden, etwa mittels Google Earth. Dabei entsteht eine faszinierende Ästhetik, es sieht aus, als habe ein genialer Landschaftsarchitekt seine Visualisierungssoftware in ein abstraktes Horror-Videospiel umprogrammiert.

Zuletzt gelang es Forensic Architecture zusammen mit investigativen Journalisten, den Verdacht zu erhärten, dass griechische Grenzschützer im März einen Migranten erschossen hatten. Die Ermittlungen stützen sich unter anderem auf ein Handyvideo sowie auf den Autopsiebericht. Diese Woche haben 100 Abgeordnete des Europaparlaments die EU-Kommission in einem Brief aufgefordert, den Vorfall zu untersuchen. In Athen wurde der Vorwurf bislang mit Hinweis auf eine «Desinformationskampagne der Türkei» zurückgewiesen.

Die spektakulärsten Fälle Infos einblenden 2006 wurde in einem Internet-Café in Kassel Halit Yozgat erschossen; eines der Opfer der NSU-Mordserie. Die Rekonstruktion, für die der Tatort im Massstab 1:1 nachgebaut wurde, weist nach, dass der Verfassungsschützer Andreas Temme, der zum Zeitpunkt der Tat im Raum war, den Schuss gehört haben musste. Die CDU-Fraktion in Hessen beschimpfte Eyal Weizman als «Verschwörungstheoretiker».

Das Video «Shipwreck at the Threshold of Europe, Lesvos, Aegean Sea» untersucht den Schiffbruch eines Flüchtlingsboots vor Lesbos mithilfe von Zeugnissen und Kartierungen. Ergebnis: Frontex und die griechische Küstenwache hätten entgegen ihrer Aussagen tatenlos zugeschaut.

Im Sommer 2018 wurde der LGBTQ-Aktivist Zak Kostopoulos mitten in Athen von Polizisten geschlagen, bis er starb. Wer ist der Mann im gelben T-Shirt, der die ganze Zeit zuschaut?

Im Auftrag der «New York Times» legt Forensic Architecture in «Chemical Attacks in Douma» dar, dass bei einem Angriff auf ein Wohnhaus im syrischen Duma, bei dem 70 Menschen starben, Chlorgas eingesetzt wurde. Der russische Sender Russia Today bezeichnete die Angriffe als «inszeniert».

Schaut man sich das Video an, fällt die tonlose Stimme der Erzählerin auf. Wie in einem True-Crime-Podcast, aber das hört Eyal Weizman gar nicht gern. «True Crime ist das Schlimmste!», sagt er am Telefon. «Ich verabscheue dieses Genre zutiefst.»

Wer wahre Mordfälle nacherzähle, bleibe bei der offiziellen Erklärung. Dabei müsse es darum gehen, gegen den Staat zu ermitteln, die «Arbeit gegen staatliches Leugnen» aufzunehmen. Das Ermittlerteam von Forensic Architecture könne ja nicht mit einem Badge wedeln und schon werde es zu den Tatorten zugelassen. «Wir können nur untersuchen, was herausgeschmuggelt wird.»

Dieses Material werde dann in Zusammenhang gesetzt mit Umweltbedingungen und sozialen Faktoren, bis ein Modell entsteht, das es erlaubt, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachzuzeichnen. «Die Verbrechen, die Staaten begehen, gehen weit über den Gerichtssaal hinaus, sie geschehen in Sitzungszimmern und dort, wo die Gesetze erlassen werden.»

Für die Untersuchung zu einem NSU-Mord simulierte Forensic Architecture die Schallwellen eines Schusses in einem digitalen Modell. Foto: Forensic Architecture und Anderson Acoustics, 2017

Was hat Forensic Architecture eigentlich mit Architektur zu tun? Derzeit ist Eyal Weizman Gastprofessor im Architekturdepartement der ETH, und Professor Philip Ursprung erzählt von der «Gereiztheit», mit der viele Architektinnen und Architekten auf die Gruppe reagieren würden. Wieso gereizt? «Weil sie merken, wie unpolitisch sie selber sind. Die Denkmalpfleger sehen, dass sie einem anachronistischen Geschichtsbild anhängen, die Landschaftsarchitekten sehen, wie begrenzt ihr Naturverständnis ist, und die Historiker – ich inbegriffen – sehen, wie eingefahren ihre Methoden sind.»

Auch dass das Kollektiv mit seinen Videoinstallationen höchstens ein paar engagierte Leute in der Kunst-Bubble erreiche, lässt Ursprung nicht gelten. «Daraus spricht der Neid, dass Forensic Architecture eine eigene Ästhetik entwickelt haben. Ihre Arbeit kommt aber in erster Linie jenen zugute, die nicht zu den happy few zählen, also den Hinterbliebenen von Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrunken sind, oder von Zivilisten, die Polizeistreifen oder Militärs erschossen haben.»

Forensische Architektur ist so etwas wie die Pathologie von Tatorten.

Angefangen hat Eyal Weizman in Israel; während der Ersten Intifada in der West Bank zeigte er, dass auch Architekten in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind mit den Plänen, die sie am Reissbrett entwerfen.

Gegründet hat er Forensic Architecture 2011 unter dem Eindruck des bald wieder niedergeschlagenen Arabischen Frühlings, als die Leute damit begannen, ihre eigenen Erfahrungen in den sozialen Medien zu posten. Diese zwei Entwicklungen, die Politisierung der Architektur und das Bildmaterial des Horrors, habe er bei Forensic Architecture zu einer aktivistischen Forschungstechnik verbunden.

Man könnte sagen, forensische Architektur ist die Pathologie von Tatorten. Eine Methode, um Beweise zu rekonstruieren von Vorfällen, welche die Mächtigen verschweigen wollen.

Wie in einer Detektei

Gerade die ETH-Studenten hätten sofort verstanden, was er tue, «ich war schockiert!». Das Vokabular, das politische Denken, sei alles schon da, «die sind radikal drauf». Für viele sei die «heroische Periode der Architektur» längst vorbei, sowohl was den sozialen Wohnungsbau angehe wie auch die postmodernen Formexperimente betreffend. «Sie wollen politische Probleme nicht lösen, indem sie einfach noch mehr Gebäude bauen.»

Heute startet Forensic Architecture Projekte im Auftrag von NGOs oder auf eigene Initiative; die Arbeit wird unter anderem vom Europäischen Forschungsrat unterstützt. Die Gruppe sei vergleichbar mit einer Detektei, sagt Eyal Weizman. «Manchmal sitze ich im Büro und weiss nicht, wer als nächstes durch die Tür hereinkommt.»

Und was, wenn es kein neuer Klient ist, sondern eine E-Mail der amerikanischen Einreisebehörde? Das gehöre mittlerweile halt auch dazu, sagt Weizman. «When you’re in the game, you’re in the game.»