Die neue Via Berna – Diese Tour bietet Natur, Kultur, schöne Aussichten – und noch viel mehr Die 20 Etappen der Via Berna führen quer durch den Kanton, über den Jura, das Mittelland bis hin zu den Pässen der Alpen. Dabei kommen nicht nur Wanderenthusiasten auf ihre Kosten. Tobias Müller

Für diesen Ausblick lohnen sich die Kilometer und Höhenmeter: Die 3. Etappe führt über den Chasseral im Jura. Foto: Berner Wanderwege / Made in Bern AG

Nach einem langen Nachmittag mit starkem Wind, Schneeschauer und dichten Wolken drücken doch noch ein paar Strahlen durch die graue Decke. Es ist die späte Belohnung für 12 zurückgelegte Kilometer mit 340 Höhenmetern – der erste Abschnitt der Via Berna ist geschafft. Die Etappe führt von Bellelay nach Tramelan, sie sollte eigentlich «vorbei an Moorlandschaften, Wäldern und Weiden» gehen und «die Schönheit des Jura» zeigen. An diesem Tag ist aber vieles trist, und die Vorfreude auf die nächsten Tage hält sich in Grenzen. Doch am Schluss, kurz vor der Ankunft im Etappenziel, wärmt die Sonne den durchgefrorenen und nassen Körper doch noch ein wenig. Es kann nur noch besser werden.