Podcast zum Schweizer Fussball – «Diese Schweizer Abwehr hat einen Hauch von Weltklasse» Wie hitzig wird das WM-Spiel der Schweiz gegen Serbien? Überrascht Murat Yakin weiter mit seiner Spielerwahl? Und wie ruhig ist eigentlich Granit Xhaka? Antworten in der «Dritten Halbzeit».

Da ist er also, der Final um den Einzug in die K.o.-Phase. Wie schon nach der Auslosung vermutet, entscheidet die Partie zwischen der Schweiz und Serbien darüber, wer den Achtelfinal spielen darf. Und während Granit Xhaka den Eindruck hinterlässt, er sei mit einer guten Meditations-App an die WM gereist, fragen wir uns in der aktuellen Podcastfolge: Was spricht im letzten Gruppenspiel für die Schweiz?

Für Samuel Burgener ist es unter anderem die Abwehr: «Wie gegen Brasilien verteidigt worden ist – das hatte einen Hauch von Weltklasse.» Sowieso sieht er die Schweiz in er Favoritenrolle: «Wenn man sich die WM anschaut, dann ist die Schweiz zwar nicht gleich auf der Höhe von Frankreich, Brasilien oder Spanien – aber sie kommt gleich dahinter.»

Ueli Kägi ist da etwas vorsichtiger. Vor allem stellt er sich zum zentralen Mittelfeld der Schweizer Fragen: «Was ist eigentlich mit Denis Zakaria, warum spielt er nicht? Und warum wird ständig Fabian Frei eingewechselt?»

Für Burgener haben gerade die Einsätze von Frei, aber auch jene von Fabian Rieder mit Nationaltrainer Murat Yakin zu tun: «Es gehört einfach zu seiner Attitüde, dass er gewisse Entscheide trifft, die ausser ihm wenige verstehen. Er wird sicher auch gegen Serbien eine Überraschung bereit halten.»

Ausserdem diskutieren wir darüber, inwiefern sich die aktuelle WM von 2018 unterscheidet, als die Partie zwischen Serbien und der Schweiz zu einem Politikum wurde. Wir freuen uns, dass Deutschland die Chance hat, weiter an der WM zu spielen. Und Fabian Sangines lobt Spanien zum Titelfavoriten hoch.

