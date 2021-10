Nach dem 1:4 in der Champions League – Diese Risiken barg Wagners Taktik-Poker Die deutliche Niederlage gegen Villarreal schmerzt die Young Boys und bindet sie im Kampf um Rang 3 zurück. Erkenntnisse nach dem zweiten Heimspiel. Moritz Marthaler

Alles versucht, alles verloren: Das 1:4 ist am Ende ein harsches Resultat für YB. Foto: Raphael Moser

Was hinter der System-Idee von Trainer Wagner steckte

Die grösste Überraschung gab es am Mittwoch vor dem Anpfiff: Drei zentrale Verteidiger stellte YB-Trainer David Wagner nebeneinander auf, ergänzte sie mit den Aussenläufern Nicolas Ngamaleu und Ulisses Garcia zu einer Fünferkette. Das barg Risiken. Der ansonsten von defensiven Auflagen befreitere Ngamaleu kam in der Startphase nicht so recht hinterher, die Abstimmung zum Zentrum war auf beiden Aussenstellen mangelhaft. Tatsächlich offenbarte die Aufstellung für YB aber auch Chancen. Die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit kamen zustande, als sich die Young Boys gefangen hatten und über genau diese Aussenspieler Druck entwickelten.