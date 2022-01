Ärzte in Langenthal – Diese Praxis distanziert sich von der Corona-Impfung Die Praxis im Hard macht in aller Deutlichkeit klar, dass sie vom Piks gegen Corona nichts hält. Ob sie damit nicht gegen ärztliche Regeln verstösst? Stephan Künzi

Die Botschaft ist unmissverständlich – und schürt Verunsicherung: Die Praxis im Hard impft nicht. Foto: Screen

Die Praxis im Hard macht nicht lange Federlesens. «Aus Überlegungen bezüglich Wirksamkeit/Sicherheit der zur Verfügung stehenden Impfpräparate» bieten die an der Weissensteinstrasse in Langenthal tätigen Ärzte keine Corona-Impfungen an. Das teilen sie den Interessierten zuoberst auf ihrer Website mit.

Sie gehen damit auf Distanz zur überwiegenden Mehrheit ihrer Berufskolleginnen und -kollegen, die die Impfung nicht nur empfehlen, sondern sich mit ihr auch selber vor Corona schützen. In Ärztekreisen ist deshalb von einem Einzelfall die Rede. Die Praxis im Hard sei wahrscheinlich sogar die erste im ganzen Kanton, die sich derart plakativ gegen die Impfung positioniere, heisst es.