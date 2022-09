Städtetrips in Europa – Diese Orte sind Geheimtipps Barcelona quillt über vor Touristen, Prag und London kennen alle. Wir stellen sieben charmante Städte in Europa vor, die man fast noch für sich allein hat. Christian Schreiber

Weltoffenes Valletta

Stadt der bunten Erker: Valletta. Foto: Getty

Die Hauptstadt von Malta erinnert ein wenig an San Francisco. Bekannt ist vor allem die Saint Paul’s Street (oder, auf Maltesisch: die Triq San Pawl), die schnurgerade steil bergab und auf der anderen Seite wieder hinaufführt.

Am Ende der Strasse hören die Gemeinsamkeiten mit Kalifornien allerdings schon wieder auf, denn die Plätze und Gebäude Vallettas sind ein mittelalterliches Gesamtkunstwerk. Wer sich treiben lässt, staunt über bunte Balkone, stattliche Säulen und herrschaftliche Häuser.

Vor einigen Jahren war das noch anders, die Fassaden verlotterten, die Einwohner gingen. Der Aufschwung kam mit den Jungen und Kreativen, die zurückkehrten und Valletta einen frischen Anstrich und ein neues, weltoffenes Image verpassten.

Mit Swiss oder Air Malta ab Zürich; Visitmalta.com

Geschäftiges Girona

Eine der schönsten Kirchen Kataloniens: Die Santa-Maria-Kathedrale von Girona. Foto: Getty

Wussten Sie, dass es so etwas wie eine Miniausgabe von Barcelona gibt? Girona liegt nur 45 Minuten Zugfahrt von der grossen Schwester entfernt und trumpft mit einer der schönsten Kirchen Kataloniens auf. Fast ein halbes Jahrtausend hat es gedauert, bis die Santa-Maria-Kathedrale fertig war. Da kommen einem die 140 Jahre, in denen man bislang an der Sagrada Família in Barcelona herumgewerkelt hat, geradezu läppisch vor.

Die Stadtmauer von Girona ist in einem bemerkenswert guten Zustand und bietet einen grandiosen Blick über die historische City. Zudem kann man wunderbar in den vielen Antiquitätenläden stöbern, die der Stadt einen besonderen Charakter verleihen.

Per Zug in 12 Stunden ab Basel (2 Umstiege). Mit Vueling oder Swiss nach Barcelona, dann mit dem Zug weiter nach Girona; Girona.cat

Stolzes Sarajevo

Split: Das Stadtbild wird nicht zuletzt durch das Nebeneinander von Sakralbauten mehrerer Religionen geprägt. Foto: Getty

In der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina soll es den besten Kaffee der Welt geben. Zwar sind die «Kafanas» oft heillos überfüllt, aber als Tourist sollte man sich trotzdem unbedingt ins Kaffeehaus-Getümmel stürzen.

Nirgendwo kriegt man besser mit, wie multikulti die Stadt ist. Unterschiedlichste Sprachen dringen ans Ohr, Ost und West vermischen sich. Während man ein Bier bestellt, ruft der Muezzin zum Gebet. Hier Moschee, dort Synagoge neben katholischer und orthodoxer Kirche.

Die Spuren des Bosnienkriegs sind allerdings immer noch präsent. Einschlagstellen von Granaten wurden mit roter Farbe ausgegossen, Rosensymbole zeigen, wo Menschen ums Leben kamen.

Mit Swiss ab Zürich; Visitsarajevo.ba

Buntes Brünn

Erinnert stark an ein Krokodil: Der Brünner Drache am Rathaus. Foto: Getty

Für Fans von Kunst und Architektur ist das tschechische Brünn ein feines Ziel, das auch ein verlängertes Wochenende wert ist.

Wer Sehenswürdigkeiten wie die Villa Tugendhat von Mies van der Rohe besuchen will, sollte freilich lang im Voraus einen Termin buchen. Die Gärten und das Brno House of Art lohnen sich ebenso. Beim Bummel durch die Altstadt findet man sich in malerischen mittelalterlichen Gassen wieder, die stark an das nahe Wien erinnern; Festung und Domkirche sind ein Muss.

Skurril ist der Brünner Drache am Rathaus, welcher der Legende zufolge die Stadt einst heimgesucht haben soll: Er sieht aus wie ein Krokodil.

Per Bahn von Zürich über Wien nach Brünn in knapp 10 Stunden; Gotobrno.cz

Strandreiches Split

Blick aus der Vogelperspektive: Split an der dalmatinischen Küste punktet nicht nur mit einer schönen Altstadt, sondern auch mit mehreren Stränden. Foto: Getty

Das historische Herz von Split (Kroatien) schlägt im Diokletianpalast. Das antike Bauwerk, das einst mehrere Hundert Gebäude umfasste, rief in der Neuzeit die Filmcrew von «Game of Thrones» auf den Plan.

Die Altstadt verströmt einen zauberhaften mittelalterlichen Charme. Wer sich spontan abkühlen will, läuft zu einem der Stadtstrände. Bačvice, Ovčice oder Ježinac taugen zwar nicht für «richtige» Strandferien, fürs Beach-Hopping sind sie aber perfekt.

Eine feine Option: Segelboot oder Fähre entern und umliegende Inseln wie Brač, Šolta oder Hvar ansteuern.

Mit Swiss oder Croatia ab Zürich. Mit Easyjet bis Mitte Oktober ab Basel-Mühlhausen; Visitsplit.com

Prunkvolles Pisa

Velofreundliche Stadt: Pisa mit dem obligaten Schiefen Turm. Foto: Getty

Woran denkt man bei Pisa? Logisch, an den Schiefen Turm. Pflichtprogramm!

Danach schnappt man sich am besten ein Velo, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Pisa gilt als zweiradfreundlich und lässt sich auf diese Weise perfekt erkunden. Man steuert historische Kirchen und prunkvolle Palazzi an, überquert charmante Plätze, stoppt an einem der rustikalen Restaurants oder auch am Palazzo Blu. Dort warten 300 Kunstwerke aus sieben Jahrhunderten – und der Eintritt ist erst noch kostenlos.

Wer dann noch Energie übrig hat, macht sich auf den Weg zum Strand, der eine sportliche halbe Stunde entfernt ist.

Zum Beispiel mit Edelweiss ab Zürich; Turismo.pisa.it

Pralles Porto

Portwein mit Aussicht: Blick auf den Fluss Douro und auf Porto. Foto: Getty

Der Portwein, der seinen Namen der portugiesischen Hafenstadt verdankt, ist schon mal ein guter Grund für einen Besuch. Bei Süsswein-Touren entdeckt man historische Viertel, in denen das Nationalgetränk traditionell gelagert wird.

Die Stadt ist voll des prallen Lebens und macht ordentlich auf Vintage, davon zeugen auch Lager- und Markthallen wie Armazém mit ihren wunderlichen und schrulligen Ausstellungsstücken. Porto scheint mit dem angestaubten Image zu spielen und wirkt gerade dadurch sympathisch.

Swiss, Easyjet oder TAP ab Zürich; Visitporto.travel







