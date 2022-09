Langnau unterliegt Ajoie 1:4 – Diese Niederlage muss den Tigers bereits zu denken geben Nach zwei ansprechenden Auftritten gegen die ZSC Lions und Zug fallen die Langnauer wieder in alte Muster. Coach Thierry Paterlini ist schon gefordert. Marco Oppliger

Nach ansprechendem Start begeben sich die SCL Tigers plötzlich in die Statistenrolle, wie hier beim 0:3 von Thomas Thiry. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es dauert lange, bis zumindest ein Fünkchen Euphorie entfacht wird. Dafür ist bei den SCL Tigers in den letzten zwei Jahren schlicht zu viel schlecht gelaufen. Und doch: Mit den mutigen Auftritten gegen Meister Zug (3:5) und Playoff-Finalist ZSC Lions (2:1 n.V.) haben die Emmentaler beim Anhang wieder etwas Kredit gewonnen.

Dumm nur, wird dieser bei der erst besten Gelegenheit wieder verspielt. 1:4 unterliegen die SCL Tigers dem HC Ajoie. Diese Niederlage zeigt mustergültig, wie fragil das ganze Gefüge bei den Emmentalern nach wie vor ist. Weil sie nach einem ansprechenden Beginn unerklärlicherweise abbauen und nach dem ersten Gegentor den Faden komplett verlieren. Natürlich: Ajoie, in der letzten Saison noch chancenloses Schlusslicht, hat mit bescheidenen Mitteln aufgerüstet. Und doch muss dieser Auftritt dem Coaching-Staff um Thierry Paterlini zu denken geben.

Bastian Guggenheim Entwarnung für den Tigers-Verteidiger. Die Bänder in der lädierten Schulter sind intakt. Er wird trotzdem zwei bis drei Wochen ausfallen. Damiano Ciaccio Nach zwei Jahren in Ambri spielt der ehemalige Tigers-Goalie für die Jurassier – und muss gegen den Ex-Club zuschauen. Miro Zryd Kein guter Abend für den Langnauer Verteidiger. Er sieht sowohl beim 0:1 wie auch beim 1:4 schlecht aus.

Auf einmal neben der Spur

Gerade weil es zunächst so aussieht, als ob die SCL Tigers ein Mittel gegen die solide Defensive der Jurassier gefunden haben, die gegen Lugano und Gottéron nur drei Tore zuliess. Im ersten Abschnitt jedenfalls ist Langnau die weitaus aktivere Mannschaft und sorgt für viel Betrieb vor Tim Wolf. Doch Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Dario Rohrbach (17.) und Harri Pesonen (19.) vergeben aus allerbester Position, Jan Neuenschwander hämmert die Scheibe an den Pfosten (15.).

Es ist ein grosses Rätsel, was danach passiert. Denn im Mittelabschnitt schalten die SCL Tigers gefühlsmässig drei Gänge zurück. Das 0:1 durch Philip-Michael Devos steht exemplarisch dafür: Miro Zryd verliert hinter dem Tor den Zweikampf und ermöglicht Martin Bakos den Pass in den Slot, wo Devos viel zu viel Freiraum gewährt wird. Und dieser Rückschlag reicht bereits, um die Emmentaler aus der Spur zu bringen.

Greniers Hammer als Detail

Nur 4091 Zuschauerinnen und Zuschauer erscheinen in der Ilfishalle. Und der Grossteil von ihnen dürfte im Schlussabschnitt seinen Augen kaum trauen. Denn anstatt zu reagieren, verfällt das Heimteam in alte Muster und ergibt sich scheinbar kampflos dem Schicksal. Innerhalb von 58 Sekunden sorgen T.J. Brennan und Thomas Thiry für die Vorentscheidung. Zwar trifft Alexandre Grenier mit der Wut im Bauch noch wuchtig zum 1:3, doch dieses Tor bleibt nicht mehr als ein hübsches Detail an diesem aus Emmentaler Optik tristen Abend.

Am Freitag nun gastiert der EHC Biel in der Ilfishalle. Es wird für die SCL Tigers im Derby um nichts weniger gehen, als eine Reaktion zu zeigen – und vielleicht wieder ein Fünkchen zu zünden.

SCL Tigers – Ajoie 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Tore: 26. Devos (Bakos, Reto Schmutz) 0:1. 45. Brennan (Asselin, Gauthier) 0:2. 46. Thiry (Macquat) 0:3. 48. Grenier (Saarijärvi) 1:3. 52. Asselin (Fey/4 gegen 4) 1:4. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 3-mal 2 Minuten gegen Ajoie. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Schilt; Cadonau, Erni; Grossniklaus; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Grenier, Diem, Sturny; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

