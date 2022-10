Ein russischer Soldat auf Patrouille auf einem Weizenfeld nahe Melitopol in der südlichen Ukraine. Foto: AP

Munition für die Ukraine! Schon glaubte die Schweiz, diesen Sturm überstanden zu haben. Jetzt facht ihn die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht neu an. In einem Brief vom 21. Oktober bittet die SPD-Politikerin den Bundesrat, den Deutschen die Weitergabe von Gepard-Panzermunition an die Ukraine zu erlauben. Schon im Juni hatte die deutsche Regierung darum ersucht, das einst in der Schweiz bezogene Kriegsmaterial dem bedrängten Land zur Verfügung stellen zu dürfen.