Grosse Erbgutanalyse – Diese Krankheit befällt vor allem alte weisse Männer Wer an der Wikinger-Krankheit leidet, kann die Finger nicht mehr strecken. Nun zeigt sich: Gene von Neandertalern steigern das Risiko deutlich – Afrikaner sind nicht betroffen. Walter Willems

Typisches Symptom der gebeugten Finger: Die Dupuytren-Krankheit ist eine Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche. Foto: Universal, Getty Images

Neandertaler-Gene können das Risiko für die sogenannte Wikinger-Krankheit deutlich steigern. Das hat ein internationales Forschungsteam durch ausgiebige Erbgutanalysen ermittelt. Beim Abgleich der Daten von fast 8000 Menschen mit der sogenannten Dupuytren-Krankheit mit rund 650’000 Personen ohne diese Erkrankung stiess das Team um Hugo Zeberg vom Stockholmer Karolinska-Institut auf 61 Genvarianten, die mit einem erhöhten Risiko verbunden sind. Drei davon stammen von Neandertalern, darunter die beiden Varianten mit der zweit- und der dritthöchsten Korrelation.

Die Gruppe, zu der auch der Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gehört, präsentiert ihre Ergebnisse in der Zeitschrift «Molecular Biology and Evolution». Pääbo hatte als erster Forscher das Neandertaler-Genom sequenziert. Daher weiss man, dass bis zu zwei Prozent des Erbguts von Europäern von Neandertalern stammen – bei Menschen aus Afrika ist das nicht der Fall.

Ältere weisse Männer betroffen

Der Grund dafür: Jene frühen Menschen, die vor Zehntausenden von Jahren Afrika verliessen, vermischten sich im Nahen Osten und in angrenzenden Regionen mit den damals dort lebenden Neandertalern.

Illustration eines Neanderthalers und Skizze eines Ringfingers in gekrümmter Position, wie man sie von der Dupuytren-Krankheist kennt. Foto: Hugo Zeberg

Mit Folgen bis heute – in diesem Fall einer nachteiligen: Die Dupuytren-Krankheit ist eine Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche. Gewöhnlich beginnt die Krankheit mit einem Knubbel in der Handfläche, der sich allmählich so ausweiten kann, dass sich einzelne Finger nicht mehr strecken lassen – meist Ring- und Mittelfinger. Die Krankheit tritt meistens im höheren Alter auf, vorwiegend bei Männern.

Risikofaktoren sind neben dem Alter etwa Alkoholkonsum, Diabetes mellitus und vor allem das Erbgut. Da die Krankheit bei Nordeuropäern häufig vorkommt, wird sie Wikinger-Krankheit genannt. Eine Studie ergab, dass in Norwegen etwa 30 Prozent der Menschen im Alter über 60 Jahren betroffen sein könnten. Bei Menschen aus Afrika südlich der Sahara kommt sie dagegen nur äusserst selten vor.

Diese Diskrepanz in der Häufigkeit basiere darauf, dass Neandertaler-Gene massgeblich zu der Krankheit beitragen könnten, betont das Team. Demnach steigert der zweitgrösste Risikofaktor, eine von Neandertalern stammende Variante des Gens EPDR1, die Erkrankungswahrscheinlichkeit um den Faktor 1,8. «Die Resultate, dass zwei der wichtigsten genetischen Risikofaktoren für die Dupuytren-Krankheit von Neandertalern stammen, deuten darauf hin, dass die Vermischung mit Neandertalern eine grosse Auswirkung hatte auf die Häufigkeit der Erkrankung bei modernen Menschen», schreibt das Team.

