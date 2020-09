Abo Vor dem YB-Spiel bei Midtjylland «Der Zufall erhält mehr Gewicht»

Sportchef Christoph Spycher steht mit YB in einer sehr ungewöhnlichen Qualifikationsphase für die europäischen Turniere. Vor dem Spiel am Mittwoch in Dänemark gibt er eine Übersicht zur Kaderplanung.