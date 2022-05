Themenweg in Schwarzenburg – Diese kleinen Wesen bevölkern das Dorf Gnome sind wunderliche Wesen. Zehn von ihnen haben ihre Heimat in Schwarzenburg. Dies feiert die Gemeinde mit einer szenischen Führung. Livia Bieri

Zum fünfjährigen Bestehen des Skulpturenweges nimmt der Kunstverein Interessierte auf eine szenische Führung mit. Foto: Susanne Keller

Überall in der Gemeinde sind die Kunstwerke von Jürg U. Ernst platziert. Zuvor standen sie im berühmten Garten ihres Erschaffers, dem Gnomengarten. Nach dessen Auflösung übernahm die Gemeinde vor fünf Jahren die Kunstwerke und erschuf damit den Gnomenweg.

Zu den meisten Skulpturen gibt es in der App Tonaufnahmen von Jürg Ernst persönlich. Ausserdem sind die Gnome auf einer Karte eingezeichnet, so finden auch ortsunkundige Gäste den Weg und die teilweise in dörflichen Gassen versteckten Betonfiguren problemlos.