Bernexpo verkauft Messehallen – Diese Investoren wollen die neue Berner Eventhalle mitfinanzieren Vier Unternehmen beteiligen sich am Messeplatz Bern. Damit sind die finanziellen Voraussetzungen für den Ersatzbau der alten Festhalle geschaffen. Mischa Stünzi

Bernexpo unterzeichnet mit den neuen Investoren den Kaufvertrag für die Immobilien. Adrian Moser

Am Donnerstag um 15 Uhr war es endlich so weit: Die gesuchten Investoren für die Immobilien auf dem Bernexpo-Gelände am Guisanplatz und damit auch für die dort geplante Eventhalle schritten zur Vertragsunterzeichnung. Neben dem Thurgauer Immobilien- und Baukonzern HRS sind drei Grosse der Berner Wirtschaft mit an Bord: Securitas, Visana und Mobiliar, die bereits Mitaktionärin von Bernexpo ist.