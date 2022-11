Bequemer Skischuh oder Super-Rucksack – Diese Innovationen erleichtern den Alltag An der Sportmesse in München werden zurzeit die aktuellsten Produkte der Branche präsentiert. Wir stellen acht Neuheiten vor, die ausgezeichnet wurden. Pia Wertheimer Christian Brüngger

Smarte Skischuhe für Kinder – auch die Eltern freuts

Wer mit (kleineren) Kindern auf die Skipiste will, weiss: Bereits das Anziehen gleicht oft einem nervigen Marathon. Da ist jedes Utensil, das sich leicht ans Kind bringt, ein Segen. Der österreichische Sportartikelfabrikant Fischer schafft leidgeplagten Eltern und Kinder nun etwas Abhilfe mit einem Skischuh, der a) dank Klettverschluss (ohne Schnallen also) auch für Kinder leicht anzuziehen ist und b) so lauftauglich, warm und bequem, dass er weit über das Skifahren hinaus getragen werden kann. Ein Skischuh also, der nicht bloss von den Grossen redimensioniert wurde, sondern von Grund auf für die Kleinen geschaffen ist. Preis: 109,90 Fr.