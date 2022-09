Fleischliebhaber im Porträt – «Diese Initiative ärgert mich nicht, sie wühlt mich auf» SVP-Nationalrat Mike Egger ist der heftigste Gegner der Massentierhaltungsinitiative. Er sagt, schon der Titel der Initiative sei falsch, da es in der Schweiz gar keine Massentierhaltung gäbe. Alessandra Paone Urs Jaudas (Fotos)

Mike Eggers Familie führt seit drei Generationen das Gasthaus Brauerei in Berneck SG. Foto: Urs Jaudas

Kurz vor 10 Uhr hält der Bus an der Neugass in Berneck an, einer kleinen Gemeinde im St. Galler Rheintal. Nur wenige Schritte von der Haltestelle und man steht vor der «Braui». Das Gasthaus Brauerei wird seit drei Generationen von Mike Eggers Familie geführt. Hier hat der SVP-Nationalrat zusammen mit seinen drei älteren Schwestern seine Kindheit verbracht.