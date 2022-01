SCL Tigers rüsten sich für Zukunft – Diese Goalies wechseln nach Langnau Luca Boltshauser und Stéphane Charlin hüten künftig das Tor der SCL Tigers. Dafür dürfte Robert Mayer die Emmentaler Ende Januar verlassen. Marco Oppliger

Langnaus neue Nummer 1: Luca Boltshauser hat bei den SCL Tigers einen Vertrag über zwei Saisons unterschrieben. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

An Eishockey war in den letzten Tagen nur am Rande zu denken. Corona hat die Meisterschaft wieder im Griff, nach Weihnachten musste sich die halbe Liga in Quarantäne begeben. Was nicht bedeutet, dass die Geschäfte auf Eis gelegt wurden.

Denn in den letzten Tagen haben die SCL Tigers die wichtigste Frage in der Personalplanung geklärt: Wie von dieser Zeitung berichtet, werden Luca Boltshauser und Stéphane Charlin ab kommender Saison das Tor der Emmentaler hüten. Wobei Ersterer die Rolle der Nummer 1 zukommen wird.

Kommt es zu einer Goalie-Rochade?

Boltshauser spielt seit 2018 für Lausanne, wobei er die meiste Zeit im Schatten von Tobias Stephan stand. Seit sich dieser Mitte November am Knie verletzt hat, hütet Boltshauser das Tor. Allerdings konnte der Zürcher noch nicht restlos überzeugen, seine Abwehrquote von 89,73 Prozent ist mässig. In Langnau will der 28-Jährige nun die Chance nützen, sich als Stammgoalie zu bewähren. Er hat einen Vertrag über zwei Saisons unterschrieben.