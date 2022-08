Serie «Inkognito» – Diese Geistesriesin spielte die «Rolle des Rhinozeros» Rousseau sagte über sie, vereine den Verstand eines Mannes mit dem Geist einer Frau. Wer war diese Berner Patriziertochter? Alexander Sury

Die gesuchte Person lockerte das Korsett der Konvention zwar, aber sie sprengte es nicht. Foto: Tamedia

Unendlich wissbegierig muss sie schon als Kind gewesen sein und gleichzeitig von einer fragilen Gesundheit: Aufgewachsen war sie teilweise auf dem Buchsi-Gut in Köniz. Die Funktionen ihres Vaters, etwa als Landvogt in Echallens, brachten es mit sich, dass sie vor allem in der Westschweiz aufwuchs. Sie hatte erst im Alter von 20 Jahren nach der Rückkehr der Familie in die Stadt Bern Deutsch gelernt und korrespondierte in einem eigenwilligen Französisch mit den meisten Briefpartnern. 387 Briefe sind von ihr überliefert.