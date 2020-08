Bern im Lockdown: Die Pandemie hat auch der lokalen Wirtschaft zu schaffen gemacht. Christian Pfander

Es ist ein sympathisches Anliegen: Selbstständige und Kleinunternehmen sollen von der Stadt Bern finanziell unterstützt werden, wenn sie wegen der Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Ein städtischer Corona-Solidaritätsfonds soll ihnen Beträge von 5000 bis 25’000 Franken auszahlen. Dies verlangt ein SP-Vorstoss im Berner Stadtrat, der schon im Voraus von links bis rechts Zustimmung erntet.

Im Gegensatz zu den Corona-Krediten des Bundes sollen die städtischen Beiträge nicht zurückbezahlt werden müssen. Der Fonds soll mit 7,5 Millionen Franken aus der Stadtkasse gefüllt werden. Das entspricht 52 Franken pro Stadtbewohnerin und Stadtbewohner.

Doch ist es sinnvoll, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie entlang der Stadtgrenze zu bekämpfen? Die nationale Politik hat für Unternehmen und Selbstständige mehrere Auffangnetze gespannt – Kurzarbeit, Corona-Kredite, teilweiser Mieterlass. Dazu kommt die Notverordnung des Kantons Bern: Sie sieht vor, innovative Kleinunternehmen mit Beträgen von bis zu 50’000 Franken zu unterstützen.

Die Massnahmen des Bundes hätten bereits gut gegriffen, räumt die Stadt Thun ein.

Es wird Unternehmen geben, bei denen diese Massnahmen nicht genügen. Doch würde das Geld an die Richtigen gehen? Oder an jene, die mit dem städtischen Beitrag einfach zwei Monate länger überleben und dann dichtmachen müssen?

Die Stadt Thun ist im Frühling vorgeprescht und hat für ihr Gewerbe einen grosszügigen 2-Millionen-Franken-Fonds eingerichtet. Letzte Woche wurde Bilanz gezogen: Lediglich 17 Gesuche gingen ein, 15 davon wurden genehmigt, bloss 150’000 Franken wurden ausbezahlt. Die Massnahmen des Bundes hätten bereits gut gegriffen, räumt die Stadt Thun ein.

Dass sich das Stadtberner Parlament wohl trotzdem für einen Corona-Fonds aussprechen wird, ist mit dem angelaufenen Wahlkampf zu erklären. Es ist zu hoffen, dass der Gemeinderat den Stadtrat überzeugen kann, die Forderung nur in der abgeschwächten Form eines Postulats zu überweisen. So müsste im Parlament niemand Nein sagen zur sympathischen Idee. Und der Gemeinderat kann die Fonds-Idee still und leise begraben – und sich echter Unterstützung für die Berner KMU widmen.