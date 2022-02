Fit in 8 Wochen – Diese Bücher führen Sie zu einem gesunden Lebensstil Hier gibt es Tipps, wie man seine Leistung langsam steigert, wie die Muskeln beim Krafttraining arbeiten oder wie man gesunde Mahlzeiten zubereitet. Anke Fossgreen Denise Jeitziner Daniel Böniger Pia Wertheimer

Wie man sich motiviert, richtig trainiert und gesund isst. Das alles erfahren Sie auch in Büchern. Foto: Getty Images

Verhalten ändern

Jeden Tag ein paar Schritte mehr

Mit geringstem Aufwand seine Ziele erreichen – das verspricht der US-Autor James Clear. Sein Buch «Die 1%-Methode» wurde 5 Millionen Mal verkauft und in über 50 Sprachen übersetzt. Warum ist es so beliebt? Einer seiner Tricks: jeden Tag ein paar Schritte mehr zu laufen als am Tag zuvor. So wird man irgendwann zehn Kilometer schaffen. Er ist überzeugt, dass sich selbst die kleinsten Veränderungen potenzieren, positive genauso wie negative. (dje)