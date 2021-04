Showdown in Brüssel – Diese Big Player erwarten Parmelin Reist der Bundespräsident ans Schicksalstreffen mit Ursula von der Leyen, trifft er auf weitere Ansprechpartner, darunter eine knallharte Verhandlerin – und ein enttäuschter Freund. Stephan Israel aus Brüssel

Fortsetzung folgt? Die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (2. v. r)mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen (l.) beim Minigipfel im Januar 2020 in Davos. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

In Ursula von der Leyens Agenda ist der 23. April für das Treffen mit Guy Parmelin reserviert. Der Bundespräsident dürfte zum Schicksalstreffen mit der Kommissionschefin in Brüssel in Begleitung von Aussenminister Ignazio Cassis und Staatssekretärin Livia Leu reisen. Auf EU-Seite dürften neben Ursula von der Leyen auch Kommissar Johannes Hahn und Stéphanie Riso sitzen, zuständig im Kabinett der Kommissionschefin für das Schweizer Dossier. Wer sind die Ansprechpartner der Schweiz in Brüssel, wie ist ihre Rolle beziehungsweise ihr Standpunkt, und wer zieht sonst noch auf EU-Seite die Fäden, wenn es um das Rahmenabkommen geht?