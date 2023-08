Nationale Wahlen 2023 – Diese Bernerinnen und Berner könnten einen Sitz holen Noch nie kandidierten im Kanton Bern so viele Personen für einen Sitz im Bundeshaus. Wer hat die besten Chancen? Der grosse Überblick. Andres Marti Quentin Schlapbach

Sie haben Chancen, den Sprung in die grosse Kammer zu schaffen: Reto Nause, Michelle Renaud, Ueli Schmezer, Sandra Hess, Thomas Knutti und Barbara Josi.

776 Personen treten im Herbst zu den Wahlen an. Noch nie wurden im Kanton Bern so viele Kandidaturen und Listen eingereicht. Grund dafür ist vor allem eine neue Wahltaktik der Mitte-Parteien. GLP (132 Kandidierende), Mitte (141 Kandidierende) und EVP (96 Kandidierende) gehen quasi mit dem Schleppnetz auf Wählerfang. Derweil treten die anderen grossen Parteien mit einer oder zwei Listen an.

Von den 24 Bisherigen treten lediglich vier nicht mehr an – drei SVP-Mitglieder und eine Freisinnige. Wer wird deren frei werdende Sitze holen? Welche Partei hat die besten Chancen auf ein zusätzliches Mandat? Und wer muss um seine Wiederwahl bibbern? Der grosse Überblick:



SVP (bisher 7 Sitze)

Der Niederbipper Gemüseunternehmer Beat Bösiger kann sich Hoffnungen auf einen Sitz im Nationalrat machen. Foto: Christian Pfander

Für den Nationalrat so gut wie gesetzt sind bei der SVP die vier Bisherigen Manfred Bühler, Lars Guggisberg, Erich Hess und Nadja Umbricht Pieren. Auch Werner Salzmann sollte einen Sitz in der grossen Kammer auf sicher haben. Die Frage wird sein, ob er diesen weitervererben kann, wenn er es wiederum in den Ständerat schafft.

Hinter dem Spitzenquintett ist das Rennen offen. Erfahrungsgemäss haben bei der Berner SVP die Bauern die besten Chancen. Gleich 10 der 26 Kandidierenden auf der Hauptliste haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Berechtigte Hoffnungen machen dürfen sich etwa Gemüsebaron Beat Bösiger, Thomas Knutti, Katja Riem oder Hans Jörg Rüegsegger.

Neben den Landwirten gelten Raphael Lanz, Mathias Müller und Barbara Josi als aussichtsreichste Kandidierende. Gespannt sind viele auch auf das Resultat von Sabina Geissbühler-Strupler, die den Sitz ihrer Tochter Andrea verteidigen will. Allerdings war bereits ihre Nomination an der Delegiertenversammlung nicht gänzlich unumstritten.

Klar ist: Die Chancen auf neue SVP-Gesichter im Nationalrat stehen gut. Vor vier Jahren hatte die Partei noch an Boden verloren, die Zahl der Mandate schrumpfte von 9 auf 7. Bestätigen sich Mitte Oktober die guten Umfragewerte, könnte die Partei diese Verluste zumindest teilweise wieder wettmachen.

Neben der Hauptliste soll auch die Junge SVP mit einer eigenen Liste auf Stimmenfang gehen. Ihre Chancen auf einen Sitz sind aber gering.

SP (bisher 4)

Bekannt aus dem Fernsehen: Ueli Schmezer, ehemaliger «Kassensturz»-Moderator, möchte für die SP-Männer einen zusätzlichen Sitz gewinnen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Vor vier Jahren war die SP noch die grosse Verliererin. Nun könnte die zweitgrösste Partei diese Verluste im Kanton Bern wieder gutmachen. Folgendes Szenario ist denkbar: Im Ständerat verteidigt Nationalrätin Flavia Wasserfallen den Sitz von Hans Stöckli und wechselt in die kleine Kammer. Ihren Platz im Nationalrat schnappt sich entweder Ursula Zybach oder Andrea Zryd. Gleichzeitig werden die bisherigen Frauen, Nadine Masshardt und Tamara Funiciello, wiedergewählt. Für den Ständeratssitz muss Wasserfallen allerdings gegen den Grünen-Kandidaten Bernhard Pulver bestehen.

Alte weisse Männer hätten in der SP keine Entfaltungsmöglichkeiten mehr, wird oft geklagt. Sollte die SP einen der zwei verlorenen gegangenen Sitzen vor vier Jahr aber wieder zurückholen, könnte es tatsächlich einer von ihnen schaffen. Chancen werden dem ehemaligen «Kassensturz»-Moderator und Chinderland-Musiker Ueli Schmezer eingeräumt. Im Nationalrat würde er auf Ex-Kollege Matthias Aebischer treffen, der als TV-Moderator ebenfalls auf die gutschweizerische Ochsentour verzichten konnte. Vielleicht schafft aber auch der 2019 abgewählte Polizeigewerkschafter Adrian Wüthrich das Comeback.

Grüne (bisher 4)

Ungewisse Zukunft: Bio-Bauer Kilian Baumann wurde 2019 in den Nationalrat gewählt. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

2019 ging als Klimawahl in die Schweizer Geschichte ein. Im Kanton Bern eroberten die Grünen vier Sitze im Nationalrat – doppelt so viele wie 2015. Nach dem Jubel äusserte Parteipräsidentin Regula Rytz Bundesratsansprüche. Inzwischen ist die Welt eine andere. Auf die Pandemie folgte der Krieg in der Ukraine. Ob die Grünen ihre vier Sitze im Nationalrat halten können, ist nun alles andere als sicher.

Gefährdet ist etwa Christine Badertscher aus dem Oberaargau. Die Bäuerin gilt als gemässigt: Sie arbeitete vier Jahre beim Schweizer Bauernverband und lehnte im Gegensatz zu ihrem Kollegen, dem Suberger Biobauer Kilian Baumann, die Trinkwasserinitiative ab. Letzterem könnte nun aber sein Geschlecht zum Verhängnis werden. Auch der Sitz von Natalie Imboden, die erst letztes Jahr nachrücken konnte, wackelt. Weniger zittern dürfte Fraktionspräsidentin Aline Trede.

Heuer fehlt es den Grünen auch an Figuren, die über das eigene Lager hinaus mobilisieren könnten. Regula Rytz zog sich 2022 aus der Politik zurück, Alt-Regierungsrat Bernhard Pulver kandidiert ausschliesslich für den Ständerat.

GLP (bisher 3 Sitze)





Melanie Mettler schaffte es bei der «Frauenwahl» 2019 in den Nationalrat. Foto: Raphael Moser

Keine andere Partei hat mehr eingereicht: Von den 39 Listen stammen gleich 9 von den Grünliberalen. Darunter eine Kreativ-Liste, eine Energie-Liste und eine Tier- und Natur-Liste. Insgesamt haben sich im Kanton Bern 132 GLP-Kandidierende für die Nationalratswahlen aufstellen lassen.

Will die GLP so Die Mitte in Schach halten? Die Listenpartnerin hat das Potenzial, den Grünliberalen ihren dritten Sitz streitig zu machen. Die Verteidigung der bisherigen Sitze ist das Hauptziel der Partei. GLP-Präsident Jürg Grossen dürfte wiedergewählt werden. Etwas mehr bibbern müssen GLP-Vizepräsidentin Melanie Mettler und Kathrin Bertschy.

FDP (bisher 2)

Sandra Hess will den Sitz von Christa Markwalder erben. Foto: Beat Mathys

Anfang Jahr deutete vieles darauf hin, dass das Wahljahr 2023 ein gutes für die FDP wird. Die Umfragewerte versprachen Gewinne, die politische Themenlage spielte der Partei in die Hände. Dann kollabierte Mitte März die Credit Suisse, die bis heute als die Bank des Zürcher Freisinns gilt. Seither zeigt die Formkurve der Partei schweizweit gegen unten.

Zuletzt gab es auch parteiintern Querelen, weil die FDP in einigen Kantonen – so auch im Kanton Bern – eine Listenverbindung mit der SVP einging. Bei Wählerinnen und Wählern, für welche die SVP ein rotes Tuch ist, hat die FDP damit an Goodwill verloren. Ein zusätzlicher Sitzgewinn wäre Stand heute eher eine Überraschung.

Mit Christian Wasserfallen steht ein Bisheriger zur Wiederwahl. Trotz der leisen Kritik, dass er nach seiner vierten Legislatur noch eine fünfte anhängen will, gilt er als gesetzt. Dahinter hat Ständeratskandidatin Sandra Hess die besten Chancen, den Sitz der abtretenden Christa Markwalder zu erben.

Die FDP tritt mit einer Liste mit je 13 Frauen und 13 Männern an. Weiter kann sie auf einige Zusatzstimmen der Jungfreisinnigen hoffen.

Die Mitte (bisher 2)

Ex-Telebärn-Moderatorin Michelle Renaud kandidierte bereits 2019 für die Nationalratswahlen. Foto: Daniel Fuchs

Die Fusionspartei von BDP und CVP fällt seit Wochen mit einem besonders aktiven Wahlkampf auf. Unter den Neukandidierenden hat der Berner Gemeinderat Reto Nause die besten Chancen, einen Sitz zu holen. Vor vier Jahren trat er als Aushängeschild der CVP an und machte dabei knapp 24’000 Stimmen. Mit dem zusätzlichen Boost der Liste könnte er es dieses Mal über die Ziellinie schaffen.

Seine schärfste Konkurrentin um einen Spitzenplatz ist Ex-Telebärn-Moderatorin Michelle Renaud, die vor vier Jahren auf dem zweiten Ersatzplatz landete. Sie erhält derzeit Beistand von den beiden Ex-BDP-Grössen Beatrice Simon und Urs Gasche.

Auch die beiden Bisherigen Lorenz Hess und Heinz Siegenthaler werden wiederum antreten. Siegenthaler, der noch nie eine Wahl auf Anhieb schaffte, gilt als Wackelkandidat und könnte der grossen internen Konkurrenz zum Opfer fallen. Jedoch bestehen intakte Chancen, dass Die Mitte einen zusätzlichen Sitz holen kann. Dies wäre der Fall, wenn sie stärker abschneidet als ihre Listenpartnerin, die GLP.

EVP (bisher 1)

Alt-Grossrat Ruedi Löffel will es noch einmal wissen. Foto: Raphael Moser

Einer für alle, alle für einen – das ist Motto der EVP für diesen Oktober. Zwar tritt die Partei gleich mit 96 (!) Kandidierenden für die Wahlen an. Schaffen soll es am Ende aber vor allem einer: der Bisherige Marc Jost. Er rutschte erst im letzten Dezember für die abtretende Marianne Streiff-Feller in die grosse Kammer nach. Da die EVP im Kanton Bern über eine relativ stabile Basis verfügt, dürfte er im Amt verbleiben.

Jost bekommt dafür prominenten Support. Die EVP bietet alle ihre neun aktiven Grossrätinnen und Grossräte auf. Und auch die beiden Ex-Grossräte Ruedi Löffel und Barbara Streit-Stettler treten an. Dass die Kleinpartei mit diesem Line-up sogar einen zweiten Sitz holt, ist hingegen eher unwahrscheinlich.

EDU & Rest (bisher 1)

Ins Kantonsparlament hat sie es nicht geschafft. Nun will Aufrecht-Schweiz-Kandidatin Petra Burri in den Nationalrat. Foto: Nicole Philipp

Rein arithmetisch benötigt man als Partei im Kanton Bern etwas mehr als 4 Prozent Wähleranteil für einen Sitz im Nationalrat. Für die Kleinparteien gibt es deshalb nur eine Möglichkeit, um gegen die Grossen anzukommen: Sie müssen sich mittels Listenverbindungen zusammenschliessen.

Vor vier Jahren gelang der EDU in der Person von Andreas Gafner auf diese Weise der Sprung in den Nationalrat. Seine Partei holte zwar nur 2,5 Prozent der Stimmen, aber als Grösster unter den Kleinen reichte es für ihn ganz knapp. Ob der Meisterlandwirt heuer die Wiederwahl schafft, hängt massgeblich davon ab, ob es wiederum eine breite Listenverbindung gibt.

Im Gegensatz zu 2019 wird Gafner auf dieser allfälligen Liste Konkurrenz haben. Da wäre beispielsweise die Partei Aufrecht, die ihren Ursprung in der Post-Corona-Bewegung hat. Ihr Aushängeschild ist die bekannte Massnahmengegnerin Petra Burri. Eine bekannte Figur auf der Liste ist auch die Berner Stadträtin Simone Machado. Auch sie hat im Zuge der Corona-Pandemie das politische Lager gewechselt.

Gespannt darf man auch auf das Resultat von Madeleine Amstutz sein, die mit der Bürgerlichen Stadt- und Landliste antritt. Mit ihr zusammen tritt auch Ex-SVP-Grossrat Samuel Graber an.



















Andres Marti ist Redaktor im Ressort Bern. Er studierte in Bern und Berlin Geschichte und Germanistik. andres.marti@tamedia.ch Mehr Infos Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

