Kader für den Kilchberg-Schwinget – Diese Berner wollen Samuel Giger stoppen 16 Athleten umfasst das Aufgebot des Berner Teilverbands für den Kilchberg-Schwinget. Der Technische Leiter Roland Gehrig sagt: «Ich traue uns zu, ganz vorne mitzuschwingen.» Marco Oppliger

Der stärkste Berner in dieser Saison: Matthias Aeschbacher (oben) führt die Berner Delegation am Kilchberg-Schwinget an. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Roland Gehrig sagt es so: «Mir hei chli öppis vo auem.» Es ist die Einschätzung des Technischen Leiters der Berner zum Aufgebot für den Kilchberg-Schwinget. Nur 60 Plätze umfasst das Teilnehmerfeld, 16 davon gehen auf das Konto der Berner – entsprechend hoch lag die Hürde für die Athleten, sich dafür aufzudrängen.

Angeführt wird das Berner Ensemble nun von Kilian Wenger und Matthias Aeschbacher. Der Schwingerkönig triumphierte in dieser Saison auf dem Brünig ebenso wie am Berner Kantonalen, überdies stand er nach seinem Comeback am Mittelländischen im Schlussgang. Aeschbacher ist gar noch eine Spur erfolgreicher: Der Emmentaler reüssierte am Seeländischen, am Oberländischen und am Mittelländischen, er stand zudem am Emmentalischen wie zuletzt am Nordostschweizerischen im Schlussgang. Wobei sich Aeschbacher in Mels Samuel Giger geschlagen geben musste.