Aufgebot für Unspunnen-Schwinget – Diese Berner wollen in Interlaken angreifen 17 Eidgenossen figurieren in der Mannschaft des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbandes für den Saisonhöhepunkt. Das Ziel ist klar: Nur der Sieg ist den Bernern gut genug. Marco Oppliger

Die grössten Berner Trümpfe für den Saisonhöhepunkt: Fabian Staudenmann (links) und Matthias Aeschbacher. Foto: Marcel Bieri

Um es mit einem berühmten Zitat aus den Asterix-Comics zu sagen: Alea iacta est – die Würfel sind gefallen. Am Mittwochabend hat der Bernisch-Kantonale Schwingerverband (BKSV) das 32-köpfige Aufgebot für den Unspunnen-Schwinget bekanntgegeben.

Wobei der Technische Leiter Roland Gehrig die Qual der Wahl hatte: 86 Berner haben in dieser Saison mindestens einen Kranz geholt, und das Angebot an Eidgenossen ist so breit wie in keinem anderen Teilverband. 17 von ihnen figurieren nun im Berner Aufgebot, angeführt wird es vom siebenfachen Sieger Fabian Staudenmann – selbstredend dem grössten Trumpf für den Saisonhöhepunkt.

Ein Junger nutzt die Chance, ein Eidgenosse muss zuhause bleiben

Im Prinzip hatte Gehrig sein Ensemble bereits vor dem Brünig-Schwinget zusammen. Es beinhaltete aber ein paar Fragezeichen, weil arrivierte Kräfte wie Kilian Wenger oder zuvor auch Florian Gnägi mit Verletzungen zu kämpfen hatten, selbiges gilt für die Eidgenossen Severin Schwander und Kilian von Weissenfluh. Sie alle sollen in Interlaken schwingen. «Sie brauchen noch etwas Zeit, aber die nächsten Wochen ohne Wettkampf werden ihnen gut tun, ich bin zuversichtlich», sagt Gehrig.

Mit Jan Wittwer und dem 17-jährigen Fabio Hiltbrunner nutzten zudem zwei Athleten auf dem Brünig die Chance, sich noch für den Saisonhöhepunkt aufzudrängen. Letzterer überraschte etwa mit dem Sieg über den Nordostschweizer Eidgenossen Fabian Kindlimann. Dafür muss mit Konrad Steffen gar ein Eidgenosse zu Hause bleiben. Der Emmentaler holte heuer nur einen Kranz.

Apropos Brünig: Am Bergklassiker erhielten die Berner vergangenen Sonntag bekanntlich einen Denkzettel verpasst, weil Samuel Giger reüssierte und es kein Athlet des BKSV in den Schlussgang schaffte. Beunruhigen lässt sich Gehrig darob nicht. Er verweist auf die elf Kränze («ein hervorragendes Mannschaftsresultat») und sieht durchaus einen positiven Aspekt. Denn nun stehe Staudenmann nicht mehr als alleiniger Topfavorit da. Freilich ändert das nichts an den Ambitionen der Berner: Nachdem sie vor Jahresfrist am Eidgenössischen Joel Wicki den Vortritt lassen mussten, zählt für sie am 27. August in Interlaken nur der Sieg.

Das Berner Kader für den Unspunnen-Schwinget Matthias Aeschbacher ***

Lorenz Berger **

Matthieu Burger ***

Nando Durrer **

Dominik Gasser ***

Stefan Gäumann ***

Christian Gerber ***

Florian Gnägi ***

Patrick Gobeli ***

Simon Graf **

Fabio Hiltbrunner *

Bernhard Kämpf ***

Michael Ledermann ***

Michael Moser **

Curdin Orlik ***

Elias Pirkheim **

Lukas Renfer **

Ruedi Roschi **

Philipp Roth ***

Alex Schär *

Severin Schwander ***

Thomas Sempach ***

Fabian Staudenmann ***

Gustav Steffen **

Ivan Thöni **

Reto Thöni **

Lukas Tschumi *

Kilian von Weissenfluh ***

Adrian Walther ***

Kilian Wenger ***

Jan Wittwer **

Lars Zaugg ** Ersatz:

Josias Wittwer **

Philipp Aellen *

David Lüthi *

