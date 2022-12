Cantonale in der Kunsthalle – Diese Berner Künstlerinnen stellen uns vor neue Rätsel Kryptische Schriftzeichen, Würmer ohne Augen und 175 Liter Balsamico-Essig: In der Kunsthalle Bern schürft die junge Berner Kunstszene im Reich der Uneindeutigkeit. Xymna Engel

Nina Riebens schwarze Tücher hängen im Raum wie schwere Augenlider, hier in Kombination mit Holzobjekten der Bildhauerin Franziska Maria Beck. Foto: Marcel Bieri

Wer wissen will, welche Rätsel die junge Berner Kunstszene derzeit umtreiben, besucht dieser Tage am besten die 11. Ausgabe der Cantonale Berne Jura. Insgesamt elf Institutionen von Interlaken bis Porrentruy nehmen an der regionalen Ausstellung teil, die auch mal über die Kantonsgrenzen hinaus blickt. In der Stadt Bern zeigen derzeit neben der Kunsthalle auch die Stadtgalerie Werke von Malerei über Soundinstallationen bis hin zu Drohnen-Kunst. In der Kunsthalle haben Leiterin Kabelo Malatsie und Julia Künzi insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Bei 4 von ihnen sind wir nah herangetreten.