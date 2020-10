Ungarns Regierungschef Vikor Orban (2. v. l.), begleitet von den Amtskollegen aus den Problemländern Polen und Tschechien, zu Besuch bei Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Diese Bedrohung kann die Europäische Union in ihrer Existenz gefährden. Nein, es geht nicht um den Brexit. Der Austritt Grossbritanniens schweisst die EU eher zusammen, auch wenn in den nächsten Wochen die Verhandlungen über die künftige Partnerschaft scheitern sollten. Die Gefahr kommt aus dem Innern, aus Ungarn vor allem, wo Regierungschef Viktor Orban weit fortgeschritten ist in seinen Bemühungen, den Rechtsstaat auszuhöhlen und die Medienfreiheit abzuschaffen.