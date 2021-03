Berner Museen öffnen wieder – Diese Ausstellungen bekommen eine zweite Chance Manche waren bloss ein paar Tage geöffnet, andere nur wenige Wochen: Nun werden in diversen Berner Museen sehenswerte Ausstellungen aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Regula Fuchs

Frauen ins Bundeshaus!

Die ersten Parlamentarierinnen nahmen in den 70er-Jahren Platz im damaligen «Männerheiligtum» Bundeshaus (Gruppenfoto vom Juli 1972). Foto: Keystone-SDA

Im Winter 1971 betraten die ersten elf Nationalrätinnen und die Ständerätin Lise Girardin die Männerdomäne Bundeshaus. Denn ab diesem Jahr war es den Schweizer Frauen nicht nur erlaubt, zu wählen und abzustimmen – sie waren auch selber wählbar. Von diesen Pionierinnen und ihren Geschichten erzählt die Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus! 50 Jahre Frauenstimmrecht» im Bernischen Historischen Museum. Und von Neid, Blumensträussen – und dem Mangel an Frauentoiletten.

Super – Die zweite Schöpfung

Faszinierend, aber auch befremdlich: Sieht so die Zukunft der Fortpflanzung aus? Foto: Digitalemassarbeit

Hier kann man sich von einem Sexroboter anflirten lassen oder mit einer künstlichen Gebärmutter Bekanntschaft schliessen: Das Museum für Kommunikation zeigt in der Ausstellung «Super – Die zweite Schöpfung» die Früchte und Folgen des technologischen Wandels. Die komplexe Materie wird dem Publikum auch durch szenische Einwürfe professioneller Schauspielerinnen und Schauspieler plastisch gemacht.

Hans Wilhelm Auer – Bundeshausarchitekt

Parlaments- und Verwaltungsgebäude, Wettbewerb 1885/87. Foto: GTA-Archiv

Es ist ein Bau, der beeindruckt: das Bundeshaus in Bern. Doch den Erbauer des Parlamentsgebäudes kennt kaum jemand. Das Kornhausforum erzählt in der Ausstellung «Hans Wilhelm Auer – Bundeshausarchitekt» die Geschichte des damaligen Architektur-Stars, der in jugendlichem Übermut das Zürcher Fraumünster abreissen wollte, seine Stieftante heiratete und nur vier Jahre nach der feierlichen Einweihung seines Lebenswerks mit 59 Jahren völlig verbittert starb.

Aufbruch ohne Ziel. Annemarie Schwarzenbach als Fotografin

«Hätte ich wissen müssen, wohin die Wege meiner Freiheit führen?»: Annemarie Schwarzenbach 1939, Fotograf unbekannt. Foto: © Esther Gambaro, Nachlass Marie-Luise Bodmer-Preiswerk

Bekannt ist Annemarie Schwarzenbach vor allem als Schriftstellerin und Journalistin. Auf ihren Reisen entstand aber auch ein fotografisches Werk. «Aufbruch ohne Ziel. Annemarie Schwarzenbach als Fotografin» im Zentrum Paul Klee zeigt Bilder von Reportagen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, der Sowjetunion oder den USA. Viele davon sind von zeitgeschichtlicher Wucht.

Tools for Utopia

Antonio Dias: «To the Police» (An die Polizei), 1968. Foto: Peter Schälchli, Daros Latinamerica Collection © 2020, Pro Litteris, Zürich

Nur noch kurze Zeit ist die Ausstellung der Daros Latinamerica Collection in Bern zu sehen. Sie versammelt Kunst, die explizit politisch ist – und auf eine Realität reagiert, die im Lateinamerika der 50er- bis 70er-Jahre vom Umbruch geprägt war. Kann die Kunst die Welt verändern? Ja, behauptet die Ausstellung «Tools for Utopia» im Kunstmuseum Bern.