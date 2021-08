Buch über Künstlerkolonien - «Oft herrschte eine herablassende Art gegenüber der Landbevölkerung»

Wann hat Sie das letzte Mal die Sehnsucht nach einem ursprünglichen, befreiten Leben gepackt?

Diese Woche in der Budgetsitzung. Ich bin im Nebenamt auch Gemeindepräsident von Bremgarten. Die Fluchtfantasien sind vielfältig, doch eines eint sie: In den allermeisten Fällen werden sie nie umgesetzt. Eine Minderheit aber steigt wirklich aus, und das ist kein ganz neues Phänomen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben in vielen Fällen Künstlerinnen und Künstler zumindest für eine gewisse Zeit den Neuanfang an einem anderen Ort gewagt.