Gegen das Fernweh – Diese 7 Reisebloggerinnen müssen Sie kennen Ob Alpentäler, Weitwanderungen oder tropische Meere: Blogs geben Tipps fürs richtige Reisen. Eine Auswahl an Reiseinfluencern, auf deren Rat man zählen darf. Eva Hirschi

Bloggerinnen wie sie wecken die Entdecker- und Reiselust: Die Münchnerin Kathrin Heckmann, die wohl bekannteste wandernde Bloggerin, hält sich am liebsten draussen in der Natur auf, hier im Bild an der portugiesischen Algarveküste. Foto: fraeulein-draussen.de

Immer mehr Fernwehgeplagte lassen sich von persönlichen Fotos auf Social Media und Tipps sorgfältig gestalteter Reiseblogs inspirieren. In den vergangenen Monaten hemmte Corona die Entdeckerlust, aber dank der Impfkampagne könnte es im Verlauf dieses Jahres wieder was werden mit Reisen. Wir zeigen sieben ausgewählte Blogs aus Deutschland und der Schweiz – und stellen die Macherinnen und Macher vor.

Die Ästhetischen: 22places

Instagram @22places

Der zurzeit meistgelesene Reise- und Fotografieblog im deutschsprachigen Raum heisst 22places. Die Mittdreissiger Jenny und Sebastian Ritter aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz haben ihre zwei grössten Leidenschaften, Reisen und Fotografie, vereint. Die beiden Influencer vermitteln auf dem Blog Reisetipps, Hotelempfehlungen, Airline-Checks, skizzieren Packlisten und erteilen Ratschläge rund ums Thema Fotografie, von Tipps für eine gute Fotoausrüstung bis hin zum richtigen Fotografieren eines Wasserfalls. Auch bietet das Duo (Online-)Fotokurse an. Im Februar ist das entsprechende Buch zu den Grundlagen der Fotografie erschienen. Inzwischen steht ein mehrköpfiges Team hinter 22places.

22places.de

Gründung: 2015

Website: 460’000 Besuchende/Monat

Instagram: 21’700 Follower

Facebook: 14’600 Abonnierte.

Die Inspirierende: Lilies Diary

Foto:Instagram @lilies_diary

Die Münchnerin Christine Neder begann 2010 mit einem Couchsurfing-Experiment: Die damals 25-Jährige schlief für drei Monate jede Nacht in einem anderen Bett und schrieb über ihre Erfahrungen. Es folgte eine neue Herausforderung: 40 Festivals in 40 Wochen. Ihre Bücher kamen sehr gut an, und so startete die Modedesignerin ihren eigenen Reiseblog und Youtube-Channel Lilies Diary.

Besonders beliebt sind Neders Beiträge, weil sie sehr reflektiert sind. Ausserdem hat sie eine Ausbildung zum Life-Coach gemacht und bietet Coaching – sogar Coaching-Reisen – an. Inzwischen ist die Influencerin etwas weniger wild unterwegs und widmet sich auch anderen Aspekten des Lebens, insbesondere Nachhaltigkeit und Minimalismus. Ihr Hauptziel: Menschen zu inspirieren und zum Nachdenken anzuregen.

lilies-diary.com

Gründung: 2010

Instagram: 34’700 Follower

Facebook: 118’100 Abonnierte

Youtube: 35’400 Abonnierte

Die Geniesserin: Travel on Toast

Instagram @travelontoast

Reisen und Speisen: Die Lieblingsthemen der Düsseldorferin Anja Beckmann sind Strandferien, Roadtrips, Städtereisen sowie vegane Gastronomie. Die Wasserratte und Feinschmeckerin ist vorwiegend in warmen Gegenden unterwegs. Mit dabei ist – neben ihrem Freund Carsten – auch immer ihr Vierbeiner Buddy, ein zimtfarbener Jagdhund. Über ihren Newsletter verschickt sie einmal im Monat Inspiration, Geheimtipps und Hinweise auf Gewinnspiele.

Anja Beckmann fällt wegen der feuerroten Haare auf, und sie ist in der Bloggerszene bestens vernetzt. Travel on Toast gehört seit 2016 zu den zwölf führenden deutschsprachigen Reiseblogs. Angefangen mit Bloggen hatte sie 2011 während einer einjährigen Weltreise, um Familie und Freunde auf dem Laufenden zu halten.

travelontoast.de

Gründung: 2012

Website: 1,3 Millionen Lesende im Jahr 2019

Instagram: 28’100 Follower

Facebook: 12’800 Abonnierte

Die Bodenständige: Travelita

Instagram @travelita

Anita Brechbühl, besser bekannt als Travelita, ist die bekannteste Reisebloggerin der Schweiz. Getreu ihrem Motto «Die Welt beginnt vor der Haustür» ist sie oft in den Alpentälern anzutreffen oder erkundet wenig bekannte Dörfer. Aber die in Zürich wohnhafte Bernerin ist, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, auch rund um die Welt unterwegs.

Hauptberuflich arbeitet Anita Brechbühl als Raumplanerin – umso beeindruckender ist der sorgfältige, mit viel Liebe zum Detail erstellte Blog, den sie nebenberuflich führt. In erster Linie richten sich ihre Beiträge an berufstätige Personen mit einem zeitlich limitierten Ferienbudget, die sich zwischendurch gern etwas gönnen. Weniger bekannte Orte haben es Anita Brechbühl besonders angetan.

travelita.ch

Gründung: 2012

Website: 100’000 Unique Visitors/Monat

Instagram: 16’400 Follower

Facebook: 9400 Abonnierte

Wie Reiseinfluencer ihr Geld verdienen Infos einblenden Es klingt verlockend: Reisen und dafür auch noch Geld einstreichen. Dahinter steckt allerdings oft sehr viel Arbeit, auch nach Feierabend und am Wochenende. In den meisten Fällen bestreiten Reiseinfluencerinnen den Lebensunterhalt dank einer Kombination aus Aktivitäten. So testen sie zum Beispiel in Kooperationen mit Unternehmen ein neues Produkt oder eine Dienstleistung und berichten auf ihren Kanälen darüber – für Geld oder wenigstens eine kostenlose Übernachtung. Oder aber sie erhalten eine Provision, wenn über den entsprechenden Empfehlungslink etwas gekauft oder gebucht wird. Andere verfassen Texte für Unternehmensblogs, verkaufen Fotos, produzieren Videos für Reiseagenturen und halten Vorträge. Einige wiederum verkaufen Bücher, Kurse oder Merchandisingprodukte. Im Prinzip sollten Reiseblogger in ihren Beiträgen allfälligen pekuniären oder organisatorischen Support offenlegen. Die Mehrzahl der Reiseblogger kann, zumindest in der Schweiz, nicht allein vom Bloggen leben.

Die Abenteurerin: Fräulein draussen

Instagram @fraeulein.draussen

Sie ist die bekannteste wandernde Bloggerin: Kathrin Heckmann hält sich, wie ihr Bloggername verrät, am liebsten draussen auf. Die Münchnerin mag schlechtes Wetter und schreibt so wunderbar über ihre Fernwanderung in Grossbritannien, dass man Lust bekommt, selbst ins regnerische England zu reisen. Neben dem (Fern-)Wandern gehören auch Trailrunning und Velofahren zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, ebenso wie das Beobachten von Tieren. Sie hatte den Blog Fräulein draussen kurz vor ihrer ersten Soloreise nach Schottland im Herbst 2013 gegründet.

Heute bestreitet Heckmann ihren Lebensunterhalt als Vollzeit-Bloggerin und Autorin. Letzten Juni erschien ihr Buch «Wie ich unterwegs das Grosse in den kleinen Dingen fand». Darin erzählt die Autorin, warum sie das langsame Reisen zu Fuss so schätzt.

fraeulein-draussen.de

Gründung: 2013

Instagram: 24’100 Follower

Facebook: 15’500 Abonnierte





Der Praktische: Weltreiseforum.com

Instagram @oliver_zwahlen

Aussergewöhnliche Reiseziele abseits der Trampelpfade: Das ist das Motto von Oliver Zwahlen, Historiker, Ethnologe und Philosoph aus Basel. Sein Weltreiseforum gehört zu den führenden und reichweitenstärksten Reiseblogs der Schweiz. Zwahlen ist entweder mit Rucksack oder Campervan unterwegs und spricht vor allem Backpacker an.

Luxusreisen findet man auf seinem Blog nicht, dafür aber jede Menge praktische Tipps zu günstigen Mietwagen und Flügen, Sicherheit auf Reisen, nützlichen Gadgets und sogar zum wirksamsten Mückenschutz. Auf seiner übersichtlich gestalteten Website teilt Zwahlen nebst Inspiration zu möglichen Destinationen auch Gedanken über das Reisen, zum Beispiel zum Thema Overtourism oder dem Handy als Begleiter. Zudem bietet der Blog, wie der Name verrät, ein Forum für Weltreisende, den Traveltalk.

weltreiseforum.com

Gründung: 2013

Website: 63’700 Unique Visitors/Monat

Facebook: 6950 Abonnierte

Instagram: 1930 Follower

Die Reiseprofis: Reisedepeschen

Instagram @reisedepeschen

Seit 2016 landet Reisedepeschen.de jedes Jahr auf dem Siegerpodest des Touristik-PR-Reiseblog-Award, der auf der weltgrössten Reisemesse ITB in Berlin vergeben wird. Ursprünglich war der Blog von Johannes Klaus als persönliches Projekt gedacht, um über seine 14-monatige Weltreise zu berichten. Im Stil alter Reisebildbände aus den 50er-Jahren setzte der Grafikdesigner das individuelle Erleben in den Vordergrund und wurde 2011 mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet.

Mittlerweile veröffentlichen auf seinem Blog einige handverlesene Autoren und Autorinnen Reiseberichte, Fotos und Videos. Zusammen mit seiner Partnerin Marianna Hillmer gründete Klaus 2018 zudem einen Verlag, der hochwertig gestaltete Reisebücher publiziert.

reisedepeschen.de

Gründung: 2013

Facebook: 8260 Abonnierte

Instagram: 5300 Follower

