Schneesicher in Grimentz / Zinal – Das vielleicht hübscheste Dorf im Wallis Wer in Grimentz im Val d’Anniviers Wintertage verbringt, kann zwei ganz unterschiedliche Skigebiete befahren: eins für Fans von schnellen, steilen Hängen, eins für alle, die es gemütlich mögen. Peter P. Schneider

Im alten Dorfteil von Grimentz stehen 600-jährige Häuser dicht an dicht. Foto: Daniel Romain

So zauberhaft ist das Skigelände von Grimentz, dass man fast vergisst, mit welchen Plackereien Skiferien verbunden sind – die weite Anreise, das schwere Gepäck, das unbeholfene Stampfen in den klobigen Schuhen über die Dorfstrassen bis zu den Gondeln. Letzteres braucht man in Grimentz zum Glück nur einmal zu leisten, denn gleich neben der Talstation befindet sich ein Depot, wo man Ski und Schuhe über Nacht lagern und am Morgen wieder in gewärmtem Zustand entgegennehmen kann. (Diesen Luxus sollte man unbedingt nützen!)