Fusion von Klein und Gross – Diemerswil wird zu einem Ortsteil von Münchenbuchsee Die Gemeindeversammlung Diemerswil sagt Ja zur Fusion. Wenn am Sonntag auch Münchenbuchsee zustimmt, tritt der Zusammenschluss 2023 in Kraft. Hans Ulrich Schaad

Die Schule in Diemerswil wird auch nach der Fusion bestehen bleiben. Foto: Raphael Moser

Donnerstagabend, 21 Uhr, auf einem Bauernhof in Diemerswil. Die Temperatur ist merklich gesunken, es ist kühl geworden. Teilweise dick eingepackt sitzen die 56 Stimmberechtigten auf Holzbänken in der Scheune: Das Tor steht weit offen. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Diemerswil geht in die heisse Phase. Der Entscheid über die Fusion mit Münchenbuchsee steht kurz bevor.